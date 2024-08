El abogado de Lourdes Arrieta, sobre la visita a genocidas: "El único responsable es Martín Menem"

En tal sentido, el representante de la legisladora detalló sus argumentos: "La visita fue el 11 de julio, ¿cuánto tiempo se tomó para aclarar esto Martín Menem? ¿Por qué no juntó a su gente? Un líder de un equipo no puede actuar de esa manera. Tiene que dar explicaciones. Arrieta las pidió y no le fueron dadas. ¿Por qué no aclaró? Mi interpretación es que fue un 'callate que esto se olvida'".

Más adelante, en diálogo con Néstor Dib y Lucila Entín, Castro Bianchi remarcó su postura: "No digo que Martín Menem lo haya organizado, sino que tiene la responsabilidad de facilitar los medios para que se realice la visita. Después no aclarar quién solicitó la combi, quién organizó la visita y cuáles fueron los alcances de la visita, si era con fondos públicos, como pidió investigar Arrieta".

Qué pasará con Lourdes Arrieta en el bloque de La Libertad Avanza

El periodista Lautaro Maislin informó en C5N los pasos que seguirá la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, luego de la denuncia que realizó la legisladora Lourdes Arrieta por violencia de género contra el diputado Nicolás Mayoraz.

GRITOS, LLANTOS y DENUNCIA por VIOLENCIA de GÉNERO en LLA: HABLA el ABOGADO de la DIPUTADA ARRIETA

"El martes será la reunión del bloque de La Libertad Avanza para expulsar a Lourdes Arrieta", afirmó el periodista en La voz de la calle y explicó que la hermana del presidente Javier Milei, la secretaria de la presidencia Karina Milei "está muy molesta con el accionar de Arrieta".