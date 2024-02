Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Luis Caputo salieron a respaldar a Milei

Embed Una vez más, como pasó durante mi gobierno entre 2015 y 2019, una parte de la política que decía estar comprometida con hacer una Argentina distinta, vota en contra al llegar al recinto. Impide, traba y retrocede. Pero a no aflojar: la gran mayoría de los argentinos están con el… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 7, 2024

En ese sentido, el dirigente se mostró satisfecho y felicitó efusivamente al bloque del PRO en Diputados. "En este contexto de tanta falta de convicción, de deshonestidad intelectual y falta de valores, felicito a los integrantes del bloque del PRO por su firmeza y su compromiso final con el cambio", cerró Macri. Horas antes, el exmandatario había expresado sus condolencias por el trágico fallecimiento de el dos veces presidente de Chile, Sebastián Piñera.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo afirmó que "la votación o no de la ley no va a cambiar el rumbo económico" y pidió no "dramatizar" el resultado legislativo del día de hoy. "No se va a gastar más de lo que se recauda. Y el Banco Central no va a financiar al tesoro. Eso es lo que va a garantizar no volver a pasar los problemas de los últimos 20 años", adelantó el funcionario. "Todos sabemos que hay un puñado de legisladores que quieren que todo siga igual, a pesar que la gente votó un cambio. El país sigue, y todo va a salir bien, porque por primera vez en décadas, estamos haciendo lo que corresponde", concluyo el economista.

Muchísimo más dura, como suele hacerlo, se mostró la responsable del área de seguridad del Gobierno, Patricia Bullrich. "Votaron para que siga la inflación, para que la economía de cada familia sea de pobreza: votaron contra el pueblo. Hoy quedó claro. Están los que buscan seguir explotando a una Argentina destruida, que solo defienden sus intereses y los que no nos vamos a rendir nunca", enfatizó la dirigente. "El cambio es sin el sistema político corrompido por el poder y el dinero", concluyó su tweet, con un claro dardo a la oposición.

Votaron para que siga la inflación, para que la economía de cada familia sea de pobreza: votaron contra el pueblo.



Hoy quedó claro. Están los que buscan seguir explotando a una Argentina destruida, que solo defienden sus intereses y los que no nos vamos a rendir nunca.



El… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 7, 2024

Bajo la misma tónica, y con un discurso fuertemente antikirchnerista, el diputado por el partido Avanza Libertad, José Luis Espert, afirmó que "El maldito kirchnerismo, sus colectoras y sus cómplices, siempre destituyentes. Quieren que los argentinos sigamos viviendo en la mierda, total ellos gozan como jeques de sus negociados" y cerró, amenazante: "A los enemigos de la libertad, NI JUSTICIA".