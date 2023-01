Duhalde lanzó un espacio para conducir al peronismo bonaerense

Eduardo Duhalde: "Si no nos unimos, no queda Argentina para nadie"

Durante el video de un minuto que publicó en redes sociales, Duhalde advirtió "estamos todos peleados con todos dentro de mi partido" y pidió "terminar con eso y, rápidamente, una vez que esté organizado, unirnos en una gran coalición con las demás fuerzas políticas, como lo hicimos siempre".

Por último, expuso una idea para las próximas votaciones, aunque no precisó detalles: "No hay salida en la Argentina. No hay salida si nos seguimos peleando, todos juntos armemos una gran coalición. De esto les hablaré más adelante...".

El anuncio de Eduardo Duhalde en redes sociales