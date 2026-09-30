Vuelve el MotoGP a la Argentina: cuánto salen las entradas para el Gran Premio de Buenos Aires La máxima categoría del motociclismo mundial regresará al país del 9 al 11 de abril de 2027. Habrá preventa exclusiva con financiación y opciones que van desde los $194.520 hasta sectores VIP. Por Agregar C5N en









Los hermanos Márquez se saludan en el último GP de MotoGP en Termas de Río Hondo, en 2025.

El motociclismo internacional se prepara para un acontecimiento histórico en el país tras confirmarse el regreso del MotoGP a la Ciudad de Buenos Aires luego de 28 años de ausencia. La competencia, correspondiente a la cuarta fecha del calendario de la temporada 2027, se disputará entre el 9 y el 11 de abril de 2027 en las instalaciones del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Ante la enorme expectativa del público, la organización del Gran Premio Ciudad de Buenos Aires reveló la escala completa de valores y la modalidad de venta para presenciar las jornadas de actividad.

¡ES OFICIAL: FECHA CONFIRMADA!



El @motogp llega a la @CiudaddeBuenosAires



9, 10 y 11 de Abr 2027

Autódromo Óscar y Juan Gálvez.



Entradas

1 al 7 de Oct: preventa exclusiva @BancoCiudad A partir del 8 de Oct: venta general en https://t.co/PLMbYxZxMZ pic.twitter.com/iC4etbEu8I — MotoGP Argentina (@argmotogp) September 25, 2026 El esquema de precios contempla alternativas adaptadas a diferentes perfiles de espectadores, partiendo de un valor base de $194.520 para la Tribuna Accesible situada sobre la recta principal del trazado. En el extremo opuesto, la propuesta de mayor exclusividad se ubica en la Zona Paddock, donde el paquete Apex Club Elite alcanza un precio de $5.349.300. Dentro de ese mismo sector exclusivo, el acceso Apex Club se comercializa en $4.538.800.

El expendio de tickets comenzará con una preventa exclusiva destinada a clientes del Banco Ciudad, la cual estará vigente desde el jueves 1 hasta el miércoles 7 de octubre. Quienes adquieran sus localidades en esta instancia podrán acceder a un esquema de pago de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito, o abonar mediante código QR de MODO desde la aplicación bancaria. Posteriormente, la venta general para todo el público quedará habilitada a partir del jueves 8 de octubre en el sitio web oficial MotoGP Fantixtickets.

La lucha entre Fermín Aldeguer y Maverick Viñales en Santiago del Estero, la última vez que el MotoGP visitó Argentina. La oficialización del tarifario se da en paralelo con la ejecución de las obras de remodelación en el Autódromo porteño, cuyos trabajos de infraestructura registran un avance superior al 60%. Las tareas comprenden la readecuación integral de la cinta asfáltica, la edificación de una nueva nave de boxes, reformas en los accesos y acondicionamiento de las tribunas. Esta transformación permitirá readecuar el escenario al nuevo reglamento técnico y los estándares de seguridad exigidos por el campeonato mundial.

La lista de de precios completa para el Moto GP Argentina 2027 Zona Paddock

(6) Apex Club (Hospitality): $4.538.800

(7) Apex Club Elite (Hospitality):$5.349.300 Zona Largada (1) Tribuna Accesible: $194.520

(2) Plateas 1 y 2: $648.400

(3) Platea Techada: $891.550

(4) Tribunas 5 a 10: $486.300

(5) Tribunas T1: $486.300 Zona Curvas 1, 2 y 3 (8) Hospitality Club 360: $3.404.100

(9) Grada 3: $421.460 Zona Velocidad (10) Tribunas T13: $567.350

(11) Talud 1, 2 y 3: $243.150 Zona Desenlace (12) Tribunas 1 a 4: $437.670