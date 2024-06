Diputados de Unión por la Patria denunciaron a Patricia Bullrich por la represión en el Congreso

"Lo que vivieron los diputados y diputadas nacionales de nuestro bloque la semana pasada es un episodio más que demuestra el desprecio del presidente Javier Milei respecto al Congreso de la Nación y a la división de poderes", afirmó este martes el jefe de la bancada, Germán Martínez, en conferencia de prensa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Vanepetrillo/status/1803108231071539509&partner=&hide_thread=false Diputados de Unión por la Patria presentaron la denuncia penal por la represión policial.

La denuncia apunta a la ministra Bullrich

Varios delitos

Se sorteó juzgado federal 4

Juez federal Lijo pic.twitter.com/2bhTPkoODo — Vanesa Petrillo (@Vanepetrillo) June 18, 2024

Añadió que la represión fue "claramente planificada y dirigida a los diputados nacionales" y constituye "un claro ejemplo de que Milei y la ministra Patricia Bullrich han desatado e impulsado un claro plan represivo en la Argentina" que afecta a legisladores, periodistas y ciudadanos en general con el objetivo de "establecer un régimen de excepción en contra de las garantías constitucionales".

Por su parte, el diputado Leopoldo Moreau calificó a la funcionaria encargada de la Seguridad como "una mercenaria de la violencia estatal". Después expuso que en otras movilizaciones, que fueron más masivas, no se produjeron hechos de represión: "Cuando no interviene la ministra de Seguridad y las fuerzas de seguridad nacional no se produce ninguna circunstancia que debamos lamentar".

Carlos Castagneto: "En el ojo derecho no tengo la visión normal"

castagneto congreso Castagneto fue atendido en plena calle tras la represión. Ignacio Petunchi

El diputado por la provincia de Buenos Aires Carlos Castagneto, quien fue agredido por un miembro de Prefectura Naval con gas pimienta, expuso la delicada situación que le tocó vivir.

"Realmente fue algo inesperado, impensado. En lo personal me pegaron del lado izquierdo, luego al perder la visión sentí una ráfaga, como si fuera un soplete de pintura, del lado derecho. Perdí conocimiento y en un momento determinado pensé que me explotaba la cabeza porque era un calor intenso y fuerte", detalló en la conferencia de prensa.

En tal sentido, el extitular de la AFIP recordó que "simplemente le íbamos a decir que en un minuto nos retirábamos porque había muchas comisiones citadas para ese día". Luego, agradeció a "los médicos del Congreso y a los de la Clínica Santa Lucía. Es el día de hoy que estoy con cremas y gotas prque siente la cara muy caliente. En el ojo derecho no tengo la visión normal".

Por último, Castagneto advirtió sobre la violencia que ejerció el Gobierno: "No podemos entender esta manera de hacer política. Nosotros entendemos que la política es el diálogo, la concertación, el debate de ideas. Me parece que en un proyecto de ley cuando se quiere poner un protocolo antipiquete quiere decir que la ley no es buena para el pueblo".

La denuncia de los diputados de Unión por la Patria

Los diputados nacionales del bloque de Unión por la Patria que fueron reprimidos el miércoles 12 de junio, frente al Congreso de la Nación, presentaron este mediodía en los Tribunales de Comodoro Py una denuncia penal. El escrito que lleva las firmas de Carlos Castagneto, Carolina Yutrovic, Gabriela Pedrali, Eduardo Valdés, Luis Basterra, Lorena Pokoik, Juan Manuel Pedrini, Leopoldo Moreau, Andrea Freites, Gustavo Ramiro Fernández Patri y Ernesto Nader Alí.

Se solicitó que se abra una investigación y se dispongan las medidas necesarias por los delitos de apremios ilegales, vejaciones, tormentos (art. 144 bis y ter del CP), lesiones graves (art. 90 del CP), abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos (arts. 248 y siguientes del CP), sin perjuicio de la calificación legal que los referidos sucesos pudieran merecer a criterio de esa autoridad judicial.

Denuncia de Unión por la Patria

El fiscal Carlos Stornelli pidió que 14 liberados sean detenidos nuevamente

El fiscal Carlos Stornelli apeló la determinación de la jueza María Servini luego de que liberara a 17 detenidos tras la brutal represión del miércoles en el Congreso mientras el Senado debatía la Ley Bases y pidió que 14 personas vuelvan a quedar aprehendidas.

El periodista Ariel Zak detalló en Estamos Jugados, por C5N, el pedido de Stornelli. "El fiscal apeló la excarcelación de 14 de los 17 liberados por la jueza María Servini. Lo que pide es que intervenga la Cámara Federal porteña y revise esa decisión, de modo de que 14 de los 17 liberados vuelvan a prisión", expresó.

"Vuelve a sostener que se los investiga por intentar imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza, infundir el terror o el temor público, suscitando tumultos o desórdenes, a la vez de erigirse esto en un posible alzamiento en contra de la Constitución y la vida democrática en la República Argentina", señaló.