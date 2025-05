Diputados tratará un proyecto para declarar la emergencia en discapacidad

Además el proyecto busca aumentar los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleados en talleres asistidos: en la actualidad cobran $28.000 mensuales, un monto tiene aumentos desde febrero del 2023.

También exige una mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, dado que en los últimos 14 meses se otorgaron 586 de las 500.000 solicitudes.

"Todo indica que la semana que viene vamos a tratar en el recinto en la Cámara de Diputados y vamos a aprobar la ley de Emergencia en Discapacidad", planteó el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo, quien fue el autor de proyecto.

"No hay más tiempo, hay desesperación, hay angustia, hay muchas familias que la están pasando mal. Este proyecto es de pura justicia y es de pura humanidad", agregó Arroyo.

El proyecto, cuenta con los respaldos de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica. Al no incluir otras propuestas en el temario la sesión podría correr riesgo de no iniciar por falta de quórum si no hay asistencia perfecta de las bancas que acompañan la emergencia.