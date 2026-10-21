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Sesión maratónica: Diputados empezó a debatir la prórroga de la Emergencia en Discapacidad hasta 2027

La Cámara baja trata una agenda que incluye cambios sobre propiedad privada, discapacidad y endeudamiento familiar, además de iniciativas sobre medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural y la transferencia de un inmueble a Chaco. Se anticipa una jornada extensa, con cruces entre el oficialismo y la oposición.

- 21 de octubre 2026 - 21:07
Diputados debate proyectos sobre discapacidad

Diputados debate proyectos sobre discapacidad, morosidad e Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

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La Cámara de Diputados realiza este miércoles 21 de octubre, desde las 12, una sesión especial con un temario que combina proyectos impulsados por el Gobierno y propuestas reclamadas por la oposición. La Libertad Avanza busca aprobar sus dictámenes, mientras que los bloques opositores intentan introducir cambios en los asuntos más sensibles.

El temario incluye seis proyectos: la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica las normas sobre expropiaciones y regularización dominial; la prórroga de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027; la Ley de Endeudamiento Familiar, con propuestas para afrontar las deudas de los hogares; la creación de un sistema de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo; modificaciones al Código Penal para sancionar el vandalismo rural; y la transferencia gratuita a la provincia del Chaco de un inmueble nacional ubicado en Barranqueras.

María Inés Zigarán criticó el uso de expresiones estigmatizantes: "Una gran estafa al colectivo de la discapacidad"

La diputada de Provincias Unidas María Inés Zigarán cuestionó la política oficial en discapacidad y advirtió que las auditorías perjudicaron a personas que dependían exclusivamente de sus pensiones. También criticó el uso de expresiones estigmatizantes y señaló que la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad incorporó términos obsoletos para clasificar discapacidades intelectuales.

Zigarán celebró que el dictamen de mayoría incorporara reclamos de organizaciones, pero cuestionó que el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) no analizara las últimas modificaciones. Según indicó, 15 provincias y ocho ONG reclamaban la prórroga de la emergencia, mientras que cinco provincias y una organización respaldaban la versión del dictamen analizada esa mañana.

La legisladora anticipó que votaría a favor del dictamen, aunque reclamó modificar los artículos 36 al 41 del capítulo VI del Presupuesto 2027. Advirtió que, sin esos cambios, habría "una gran estafa al colectivo de la discapacidad" y cerró con una referencia de Ernesto Sábato a recuperar "cuánto de humanidad hayamos perdido".

Juan Marino de Unión por la Patria: "Milei, cumplí la ley"

El diputado de Unión por la Patria Juan Marino pidió que el Gobierno cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad y destacó los cambios incorporados al dictamen a partir de los reclamos de las organizaciones. Entre ellos, mencionó la prohibición de suspender preventivamente las pensiones sin garantizar el derecho a defensa y la posibilidad de presentar un descargo administrativo dentro de un plazo de 60 días.

Marino también cuestionó los recortes previstos en el Presupuesto 2027 y advirtió que el proyecto original del Ejecutivo contemplaba eliminar el nomenclador universal y la cobertura de salud para las personas que cobran una pensión por discapacidad. Además, reclamó la actualización de los aranceles y el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores, en un contexto en el que, según señaló, hay centros de día que están cerrando.

Hacia el cierre, el legislador confirmó que acompañará en general el dictamen con las modificaciones incorporadas y pidió que el Congreso se comprometa a eliminar del Presupuesto los artículos que perjudican al colectivo. También llamó a respaldar los reclamos judiciales de las organizaciones para exigir el cumplimiento de la normativa vigente. "Milei, cumplí la ley", concluyó, al retomar una consigna que vinculó con la lucha de las personas con discapacidad.

La Libertad Avanza aceptará las modificaciones propuestas en disidencia

El diputado libertario Gerardo Huesen adelantó que La Libertad Avanza aceptará "todas" las modificaciones propuestas en disidencia, y leídas minutos antes, por su par misionero Oscar Herrera Ahuad. Fue aplaudido por su bloque.

Herrera Ahuad adelantó que si no se incorporan las sugerencias de su bloque no acompañará la ley

El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad adelantó que si no se incorporan las modificaciones al capítulo 2 que indicaron al firmar en disidencia junto a sus pares Karina Maureira y Bernardo Biella no votarán afirmativamente el proyecto de ley.

"Si estas disidencias, sugerencias que hacemos no son aceptadas, no vamos a acompañar esta ley", sostuvo el legislador al comienzo del debate.

Entre los cambios mencionados se encuentra la compatibilidad de la pensión por discapacidad con un trabajo formal cuyo salario supere el monto de dos salarios mínimos. "En caso de que sus ingresos superen dicho monto, operará exclusivamente la suspensión provisional del beneficio, quedando terminantemente prohibida su baja definitiva o caducidad por esta causal", propusieron en disidencia para la redacción del artículo 9.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil fijado por el Gobierno para octubre es de $391.200 mensuales.

Castelnuovo: "Escuchamos a todos y modificamos lo que teníamos que modificar"

La diputada libertaria Giselle Castelnuovo defendió el dictamen de mayoría que propone un régimen permanente que incorpore los beneficios de la ley vigente, pero sin mantener el carácter de emergencia. "Escuchamos a todos y modificamos lo que teníamos que modificar", aseguró la legisladora.

"Todos podemos y deberíamos hoy afirmar y enviar este mensaje contundente de que queremos una verdadera política de Estado superadora que no deba revalidarse cada diciembre", sostuvo Castelnuovo en el recinto de la Cámara de Diputados.

La legisladora defendió el ajuste y remarcó: "Es gracias al esfuerzo de la gente, que hoy está ahí afuera, que podemos ordenar las cuentas, la administración y los gastos y, en consecuencia, escuchando los reclamos definir partidas específicas a donde irán esos fondos".

Tras seis horas de debate, Diputados comenzó a tratar la prórroga de Emergencia en Discapacidad

El recinto debatirá alternativas para el sistema de atención a las personas con discapacidad. La oposición impulsa extender la emergencia nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, mientras que el oficialismo propone un régimen permanente que incorpore los beneficios de la ley vigente, pero sin mantener el carácter de emergencia. La discusión incluye las pensiones, el financiamiento y las deudas con prestadores.

Diputados dio media sanción a la transferencia de un inmueble nacional a Chaco

Con 235 votos afirmativos, la Cámara de Diputados aprobó transferir al gobierno de Chaco del inmueble el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB), ex Junta Nacional de Granos, ubicado en la localidad de Barranqueras, departamento San Fernando en Chaco. Actualmente, es propiedad del Estado nacional.

"No tener la propiedad nos impide llevar adelante las acciones para mejorar y hacer crecer la infraestructura existente, pero también nos complica la integración total de ese complejo multimodal de cargas; porque llega la línea C3 del Belgrano Cargas y poder terminar con una salida definitiva al río en esa salida fluvial que pasa al frente que es la Hidrovía Paraná-Paraguay", explicó el diputado de la Unión Cívica Radical por Chaco Guillermo César Agüero.

La votación de la Cámara de Diputados para transferir el inmueble a Chaco.

La votación de la Cámara de Diputados para transferir el inmueble a Chaco.

Diputados dio media sanción a la modificación del Código Penal para castigar el vandalismo rural

Con 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó incluir en el Código Penal penas contra el vandalismo rural y se enviará al Senado.

El proyecto propone modificar el Código Penal para establecer sanciones por el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y por la destrucción de bienes vinculados con la producción agropecuaria, como cultivos, ganado, silobolsas e instalaciones.

Las condenas establecidas en el dictamen de mayoría van desde un mes hasta ocho años de cárcel o multas de tres a 12 veces el valor del daño causado.

La votación de la Cámara de Diputados para incluir penas contra el vandalismo rural en el Código Penal.

La votación de la Cámara de Diputados para incluir penas contra el vandalismo rural en el Código Penal.

Diputados dio media sanción al proyecto de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo

Con 241 votos afirmativos, 1 negativo y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que crea el módulo informático interoperable con el Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo (MAR) y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA) y se enviará al Senado.

La votación de la Cámara de Diputados al proyecto de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.

La votación de la Cámara de Diputados al proyecto de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.

Marcela Pagano: "Esta ley le da la espalda a las familias de las víctimas y a la comisión que investigó"

La diputada del bloque Coherencia, Marcela Pagano, advirtió que el dictamen de mayoría que fue votado por unanimidad en la comisión de Salud "deja afuera todo lo que la comisión investigó, al proyecto de las familias y a más de la mitad de los expedientes que presentamos los diputados".

"Uno de los familiares que me crucé hoy me dijo 'nos han usado políticamente'", lamentó la legisladora y aseguró que las familias de las personas fallecidas no estaban en los palcos porque "se les impidió el ingreso".

Pagano sentenció: "Una diputada que va a hablar es muy cara dura y cobarde, mandó a un asesor a decirle a las familias que no vengan".

Giordano definió como "crimen social" la muerte de 90 personas por fentanilo contaminado

El diputado de Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano definió como "crimen social" el fallecimiento de 90 personas debido al uso de fentanilo contaminado "fruto de la impunidad de los grandes negocios capitalistas, de los mercaderes de la salud, que generan estas muertes evitables".

"La ANMAT inspeccionó el laboratorio Ramallo donde se fraccionaba el fentanilo en condiciones pésimas, pero no incautaron el lote contaminado que llevó a la muerte de 90 personas", recordó el legislador en el recinto de la Cámara de Diputados.

Giordano pidió "terminar con el negocio capitalista de la salud y condenar a todos los responsables, empresarios y funcionarios, que han sido cómplices de este crimen social". También criticó al ministro de Salud, Mario Iván Lugones, por ser "un empresario de la salud privada".

Tolosa Paz: "El dictamen refleja las voces de las víctimas"

La diputada peronista Victoria Tolosa Paz aseguró que el dictamen de mayoría votado por unanimidad por la comisión de Salud "refleja las voces de las víctimas", que estimó en "cientos o quizás miles" y recordó que hay pacientes que "sobrevivieron, pero quedaron con secuelas".

"Tenemos que ser capaces con esta ley de dotar a la ANMAT de las herramientas que lamentablemente no tiene", sostuvo la legisladora y precisó: "En Argentina existe una ley de trazabilidad para los IFA, pero no un ANMAT fortalecido con un sistema interoperable para toda la cadena".

Victoria Tolosa Paz en la Cámara de Diputados durante la sesión del 21 de octubre de 2026.

Victoria Tolosa Paz en la Cámara de Diputados durante la sesión del 21 de octubre de 2026.

Quintar explicó que "la crisis de fentanilo" llevó a la elaboración del proyecto

El diputado libertario Manuel Quintar precisó que "la crisis de fentanilo" fue el hecho que llevó a la propuesta de este proyecto que la comisión de Salud aprobó "por unanimidad" y que la Cámara de Diputados debate en el recinto este miércoles para garantizar la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.

"Durante diciembre de 2024 y enero de 2025 el laboratorio Ramallo produjo cierta cantidad de lotes de fentanilo que luego fue comercializado por HLB Pharma que se distribuyeron por todo el sistema sanitario argentino y provocaron esta crisis de fentanilo que empezó a notarse en abril de 2025", reconstruyó el legislador.

Manuel Quintar en la Cámara de Diputados durante la sesión del 21 de octubre de 2026.

Manuel Quintar en la Cámara de Diputados durante la sesión del 21 de octubre de 2026.

Quintar consideró: "Este hecho tan grave puso en evidencia una falla generalizada de todo el sistema sanitario donde fallaron los controles de producción, de comercialización, de distribución, de fiscalización y alerta de nación y de las provincias".

Tras aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, se trata la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo

La Cámara de Diputados comenzó a debatir el proyecto de ley que plantea la creación del módulo informático interoperable con el Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo (MAR) y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA).

El objeto de la propuesta, según el dictamen de mayoría, es "establecer la trazabilidad integral, obligatoria y en tiempo real de todas las especialidades medicinales consideradas Medicamentos de Alto Riesgo (MAR) en los términos de la presente ley, y de todos los Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA) utilizados o destinados a ser utilizados en la elaboración de dichos medicamentos de alto riesgo".

Martín Menem preside la Cámara de Diputados y encabeza las sesiones.

Martín Menem preside la Cámara de Diputados y encabeza las sesiones.

Diputados dio media sanción la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con modificaciones y volverá al Senado

Con 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con modificaciones y el texto volverá al Senado para su aprobación.

El proyecto incluye desalojos exprés, cambios a la ley de expropiaciones y la restitución de la norma que limita al 15% la venta de tierras rurales a extranjeros. Por esta modificación, la iniciativa regresará a la Cámara alta.

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con modificaciones y vuelve al Senado.

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con modificaciones y vuelve al Senado.

Martín Yeza: "Es fundamental para construir movilidad social ascendente entre generaciones"

El diputado del PRO Martín Yeza aseguró que el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por considerarlo "fundamental para construir movilidad ascendente entre generaciones". "Un paper de Rafael Di Tella del año 2007 demuestra que las personas propietarias de lo suyo tienen un 20% más intención de ser parte de una sociedad de mercado", remarcó el bonaerense.

"Sueño con que el sistema político sea capaz de diseñar una sociedad de propietarios y que la Argentina sea un país próspero para siempre", sostuvo el legislador en el recinto de la Cámara de Diputados.

Martín Yeza (PRO) en la Cámara de Diputados durante la sesión del 21 de octubre de 2026.

Martín Yeza (PRO) en la Cámara de Diputados durante la sesión del 21 de octubre de 2026.

Marcela Pagano: "Les está saliendo muy bien esto de convertirse en casta"

La diputada del bloque Coherencia, Marcela Pagano, comparó la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada con la promesa del gobierno de Fernando de la Rúa de que los ahorristas tendrían acceso a sus depósitos tres meses antes del corralito. "La letra chica de esta ley nada tiene que ver con la propiedad, absolutamente nada", concluyó la legisladora.

"Señor presidente, le hago una sugerencia: no pongan a correr el reloj porque cuando ustedes gobiernan de espaldas al bolsillo de la gente empiezan a aparecer esas promesas en los títulos como esta ley, pero esconden corralitos en los artículos", apuntó Pagano y colocó un reloj de arena violeta sobre su banca.

Marcela Pagano durante la sesión del 21 de octubre de 2026 en la Cámara de Diputados.

Marcela Pagano durante la sesión del 21 de octubre de 2026 en la Cámara de Diputados.

La legisladora recordó: "Estamos debatiendo esto porque es la excusa que encontraron para que algunos aliados no bajaran a dar quórum para voltear el DNU 70/23". "Tan desesperados estaban que le pidieron un favor a la Corte", apuntó la exlibertaria y sentenció: "Les está saliendo muy bien esto de convertirse en casta".

Lucía Cámpora: "El modelo de Milei es el saqueo de la Patria"

La diputada de Unión por la Patria Lucía Cámpora remarcó que con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Cristina Fernández de Kirchner no habría podido recuperar YPF en 2012. "Con esta ley que están queriendo aprobar hoy no hubiéramos podido recuperar YPF, esa camperita que tanto le gusta usar al Presidente", sentenció la legisladora.

"Milei tuvo todas las leyes que quiso, todo le votaron, y el resultado es la destrucción de los salarios, filas y filas de argentinos esperando conseguir un puesto de laburo, jubilados que parten los medicamentos en cuatro, la caída del consumo de carne y de leche y el riesgo país volando por los aires", enumeró la diputada en el recinto de la Cámara baja.

Cámpora negó que el modelo económico del presidente Javier Milei no cierre, ya que está cumpliendo con su objetivo: "El modelo de Milei es el saqueo de la Patria y para llevarlo adelante necesitan que les garanticen la impunidad de los que vinieron a venderlo todo y la persecución a aquellos que se plantaron a defenderlo".

La legisladora cuestionó que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal avaló el archivo de la denuncia contra Mauricio Macri, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Nicolás Dujovne por la deuda de u$s57 mil millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Lucía Cámpora cuestionó el archivo de la causa contra Mauricio Macri por la deuda de u$s57 mil millones con el FMI.

Lucía Cámpora cuestionó el archivo de la causa contra Mauricio Macri por la deuda de u$s57 mil millones con el FMI.

"¿Qué hace Mauricio Macri de joda por el mundo después de haber endeudado a este país por u$s57 mil millones con el FMI?", interrogó la secretaria general de La Cámpora y apuntó a la doble vara del Poder Judicial con los dirigentes de derecha.

Cámpora concluyó: "Podrá protegerlos la mafia judicial y los amigos del poder, lo que no pueden cambiar es que Macri es el único presidente desde el regreso de la democracia que se presentó a la reelección y el propio pueblo lo dejó afuera".

Myriam Bregman advirtió que el proyecto oficialista "encarece" las expropiaciones y "acelera" los desalojos

La diputada por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad Myriam Bregman coincidió con su par Martín Lousteau y advirtió que el proyecto de Ley de Inviolabilidad Privada "está encareciendo las expropiaciones" a la vez que "acelera los desalojos".

"Ponen las expropiaciones mucho más caras, como explicó el diputado Lousteau, están encareciendo las expropiaciones. El Estado, cuando tenga que realizar una expropiación por una situación de bien común, le va a salir mucho más caro", apuntó la legisladora en el recinto de la Cámara de Diputados.

Bregman aseguró que si su partido tuviera que plantear un régimen de tierras sería "bastante distinto": "Atacaríamos la propiedad terrateniente y varias cosas más".

"Quienes peleamos por el socialismo peleamos por una democracia superior a esto que llaman democracia bajo el sistema capitalista y que no lo es, es una dictadura del gran capital", definió la diputada.

La oposición negocia adelantar el tratamiento de la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad

La oposición se encuentra negociando adelantar el tratamiento de la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad tras el debate por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, para que quede segundo dentro del orden del día de la sesión.

Diputados trata el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Pasadas las 13:30, la Cámara de Diputados comenzó a tratar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La iniciativa propone modificar las leyes de Expropiaciones y Regularización Dominial, con cambios en los procedimientos para recuperar inmuebles ocupados y en las condiciones para declarar la utilidad pública de una propiedad. El texto también contempla restablecer las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, con límites a la extranjerización.

La Cámara de Diputados dio quórum para la sesión maratónica del 21 de octubre de 2026.

La Cámara de Diputados dio quórum para la sesión maratónica del 21 de octubre de 2026.

Hay quórum y comenzó la sesión en el Congreso

Pasadas las 12 del mediodía, con quórum garantizado, comenzó la sesión en la Cámara de Diputados.

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Las organizaciones exigen la prorroga y la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

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Fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso

Los detalles de los proyectos que tratará la Cámara de Diputados

Inviolabilidad de la propiedad privada

La iniciativa propone modificar las leyes de Expropiaciones y Regularización Dominial, con cambios en los procedimientos para recuperar inmuebles ocupados y en las condiciones para declarar la utilidad pública de una propiedad. El texto también contempla restablecer las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, con límites a la extranjerización.

Discapacidad: dos propuestas en disputa

El recinto debatirá alternativas para el sistema de atención a las personas con discapacidad. La oposición impulsa extender la emergencia nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, mientras que el oficialismo propone un régimen permanente que incorpore los beneficios de la ley vigente, pero sin mantener el carácter de emergencia. La discusión incluye las pensiones, el financiamiento y las deudas con prestadores.

Endeudamiento familiar

Los diputados analizarán iniciativas para atender la situación de las familias con dificultades para pagar sus deudas. Las propuestas opositoras plantean mecanismos de refinanciación, reducción de intereses punitorios y límites a las tasas. El dictamen oficialista, en cambio, prioriza la educación financiera, la transparencia crediticia y la prevención de fraudes, sin establecer una intervención directa del Estado en los acuerdos entre particulares.

Trazabilidad de medicamentos de alto riesgo

El proyecto busca implementar un sistema informático integrado para seguir el recorrido de medicamentos críticos y sus ingredientes farmacéuticos activos. El objetivo es reforzar los controles y facilitar la detección de irregularidades o posibles casos de contaminación.

Vandalismo rural

La iniciativa propone modificar el Código Penal para establecer sanciones por el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y por la destrucción de bienes vinculados con la producción agropecuaria, como cultivos, ganado, silobolsas e instalaciones.

Transferencia de un inmueble a Chaco

El último punto contempla ceder gratuitamente a la provincia del Chaco un predio del Estado nacional correspondiente al Centro de Acopio y Embarque Barranqueras, ubicado en el departamento San Fernando.

El debate se produce después de que la sesión opositora convocada la semana pasada fracasara por falta de quórum. Con la nueva convocatoria, el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para avanzar con su agenda, mientras la oposición intentará disputar el resultado de las votaciones.

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