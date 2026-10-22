Endeudamiento familiar: no hubo acuerdo en Diputados y el proyecto vuelve a comisión

Después de unas tres horas de debate en las que no se lograron avances, el oficialismo propuso retomar la discusión en comisiones: la moción se aprobó con 121 votos a favor, 117 en contra y 5 abstenciones. Ni LLA ni la oposición consiguieron reunir los apoyos necesarios para dar luz verde a sus dictámenes.

El endeudamiento familiar se debatió durante la madrugada, sobre el final de una extensa sesión especial en Diputados.

La Cámara de Diputados no logró avanzar con los proyectos sobre endeudamiento familiar. Ni La Libertad Avanza, que impulsaba el dictamen de mayoría, ni la oposición, que defendía otro en minoría, consiguieron los votos necesarios para la media sanción y se decidió que el debate volverá a comisiones.

Los legisladores, que venían de una sesión maratónica, comenzaron el tratamiento del proyecto oficialista durante los primeros minutos de este jueves. Pasadas unas tres horas de debate, ya en plena madrugada, el diputado radical Pablo Juliano señaló lo que se percibía con el paso de las intervenciones: ninguna bancada reunía los votos suficientes para aprobar sus respectivos dictámenes.

En ese contexto, Silvana Giudici (PRO) planteó una moción para que el dictamen de mayoría volviera a comisiones y así buscar acuerdos más amplios que le permitieran avanzar en el recinto. Se trata de una propuesta que prioriza la educación financiera y la transparencia de los créditos digitales, pero no fija topes a las tasas ni prevé quitas de deuda.

Aunque Unión por la Patria y otros bloques opositores pretendían continuar con la sesión, el planteo de Giudici resultó aprobado con 121 votos a favor, 117 en contra y 5 abstenciones. De esta manera, el dictamen del oficialismo volverá a comisiones, mientras que el de la oposición ni siquiera llegó a tratarse en el recinto.

El debate sobre endeudamiento familiar y morosidad quedó para el cierre de una sesión que comenzó el miércoles al mediodía y que incluyó varias iniciativas. Antes, la Cámara baja ya había aprobado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la iniciativa de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y el endurecimiento de penas por vandalismo rural.

Durante la discusión sobre la propiedad privada, el oficialismo logró avanzar con la iniciativa, pero retiró el artículo que derogaba la Ley de Tierras, que fija límites a la compra de inmuebles por parte de extranjeros. Luego, el proyecto de Discapacidad promovido por el oficialismo obtuvo media sanción por 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones.

Qué dicen los dictámenes sobre morosidad del oficialismo y la oposición

El dictamen oficialista prioriza la educación financiera, la claridad sobre tasas y costos y la prevención de fraudes. Para los préstamos gestionados mediante plataformas digitales, exige doble validación de identidad y aceptación, prohíbe interpretar el silencio o una opción preseleccionada como consentimiento y obliga a entregar de inmediato las condiciones contractuales en formato digital.

Unión por la Patria, la Coalición Cívica y un sector de Provincias Unidas impulsan, en cambio, declarar la emergencia financiera por 180 días. Su proyecto contempla refinanciar deudas de hasta dos canastas básicas totales, con una tasa equivalente a la TAMAR más un 25% sobre el costo financiero total.

Argentinos endeudados: dos de cada tres agotan sus ingresos antes del día 20

El debate se da en un contexto de fuerte presión sobre los ingresos de los hogares. Un relevamiento nacional de Zentrix, realizado entre el 22 y el 30 de septiembre sobre 1.438 personas, indicó que el 65,3% de los encuestados se queda sin dinero antes de que termine el día 20 de cada mes.

El informe también registró que el 56,2% se endeudó durante los seis meses previos y que el 81,8% considera que su salario pierde frente a la inflación. Entre quienes tomaron créditos, el destino principal fue la compra de alimentos y los gastos de salud, seguidos por tarifas y servicios.