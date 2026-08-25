Diputados: el oficialismo sumó la Ley Joaquín al temario para que la oposición de quórum para reformar el BCRA La Libertad Avanza incluyó el proyecto de ley que propone "medidas de seguridad en el deporte y actividades recreativas" para que la oposición ocupe sus bancas para tratar la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Por Agregar C5N en









Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados debatirá la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Ley de Inocencia Fiscal II en el recinto este miércoles y, para asegurarse el quórum, La Libertad Avanza sumó la Ley Joaquín al temario con la intención de que la oposición se quede en sus bancas para debatir.

La Ley Joaquín establece la "obligatoriedad de medidas de seguridad en el deporte y actividades recreativas" y fue impulsada por la familia de Joaquín Stefano Gatto a raíz de la muerte del niño de 12 años oriundo de La Matanza, que durante un viaje de exploradores a Junín de los Andes en enero, murió luego de que un arco de fútbol sin fijación al suelo le cayera encima y lo golpeara en el tórax.

El oficialismo también sumó al temario de la sesión de sete miércoles a las 12 la creación del Programa Nacional de Concientización y Prevención para espacios deportivos seguros.

Joaquín Stefano Gatto, el niño de 12 años que falleció aplastado por un arco de fútbol. De esta manera, el oficialismo espera que la oposición garantice el quórum para tratar los proyectos que le interesan al Gobierno. El presidente Javier Milei había adelantado y explicado la transformación de la Carta Orgánica del BCRA por cadena nacional.

Además de estos proyectos, el oficialismo también buscará avanzar con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos y el Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la República de Singapur, entre otras iniciativas.

Cómo se modificaron los proyectos en comisiones En el caso del BCRA, la modificación fue acotada y no alteró el corazón del proyecto, ya que solo se incorporó un cambio en el esquema de encajes a propuesta del radical Lisandro Nieri. En cambio, en Inocencia Fiscal II, fue de peso y estuvo atravesada por la sombra de Manuel Adorni: los funcionarios públicos quedaron excluidos de los principales beneficios de la iniciativa. La ampliación del temario de la sesión del 26 de agosto en la Cámara de Diputados