Diego Reyes, intendente de Puan, sin acuerdo con LLA: "No les interesaba una lista en conjunto"

El funcionario del PRO resaltó que los libertarios les propusieron un co-gobierno y que no aceptaron porque tienen una visión diferente de la política.

El intendente de Puan, Diego Reyes , explicó porque no cerraron un acuerdo con la fuerza de Javier Milei, La Libertad Avanza, con vista a las elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires: " No les interesaba una lista en conjunto".

En el programa Fuera de Agenda, en C5N, con la conducción de Lautaro Maislin y Daniel Gian, el funcionario remarcó: "Tenemos una responsabilidad, y un lugar porque la gente nos puso para gobernar durante 4 años. Y somos quienes tenemos que darle una respuesta al vecino".

"No vamos a dejar que un acuerdo provincial nos opaque la gestión. Nosotros priorizamos la gestión. No estamos dispuestos a compartir lugares con gente que no piensa como nosotros. Tenemos una fuerte convicción y vamos por ese camino".

El jefe vecinal resaltó que "si no se llega a un acuerdo está perfecto que halla dos listas", y "cuando se abran las urnas los vecinos van a elegir de acuerdo al trabajo que hemos hecho". Aseguró que como líder de un espacio está seguro de recibir el apoyo por su actual gestión.

En este sentido, subrayó que LLA nunca los apoyó en el Consejo Deliberante y siempre los libertarios fueron oposición: "Por un par de votos no podemos mezclar gente que no tiene nada que ver", concluyó.