Día de la Bandera: Maximiliano Pullaro le agradeció a Javier Milei el apoyo contra la inseguridad y pidió por obras públicas

Tras el izamiento del Pabellón Nacional, Pullaro destacó “la presencia del Presidente, la vicepresidenta y el gabinete nacional, porque durante muchos años esta fecha patria, tan importante, fue ninguneada o politizada. Aquí, en Rosario, nos damos cita pueblo y gobierno, bajo un mismo cielo y bajo una misma Bandera, que une a los argentinos bajo un mismo objetivo”.

Pullaro acto día e la bandera con Milei.jpg Los oradores del acto por el Dia de la Bandera fueron el intendente de Rosario, Pablo Javkin, el gobernador Maximiliano Pullaro y el Presidente Javier Milei.

En el mismo sentido agradeció al Gobierno nacional y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por el apoyo "en un momento de mucha dificultad, cuando fuimos víctimas de narcoterroristas que asesinaron a 4 trabajadores"." No miraron para otro lado, no comentaron la realidad, tomaron decisiones en conjunto con la provincia. No estuvimos ni estamos solos”, valoró el gobernador quien, también, destacó “la solidaridad de otras provincias”, como la brindada por su par bonaerense Axel Kicillof.

“En estos momentos tan complejos, con tantas frustraciones a cuestas pero con una esperanza que renace, nuestro pueblo espera que, como los hombres que constituyeron esta Nación. podamos estar a la altura de los tiempos”, agregó.

Pullaro acto día e la bandera con Milei 2.jpg Pullaro le pidió por más obra pública a Milei en la provincia durante el acto por el Día de la Bandera.

Maximiliano Pullaro le pidió a Javier Milei por obra pública en Santa Fe

En otra parte de su palabras durante el acto por el Día de la Bandera, el gobernador santafesino le pidió al Presidente que "mire a ese país que produce desarrollo e innova, que necesita obras de infraestructura para explotar todo su potencial; que necesita que sus jóvenes vayan a la universidad y le pongan cabeza al desarrollo tecnológico, uniendo la producción con el conocimiento; que necesita un país con equilibrio fiscal y eficiente, y una mirada productiva, de educación y más federal”.

Pullaro acto día e la bandera 2.jpg El Ejecutivo Nacional y el Gabinete viajaron a Rosario para participar del acto patrio.

A su vez, destacó a Santa Fe como una provincia que es "campo, industria, comercio, río, puertos" y "el tractor que el país necesita para el cambio que todos los argentinos reclaman". "Vuelva cada 20 de junio, apueste al encuentro y a un proyecto de país con equilibrio en las cuentas, pero con producción y educación como ejes del desarrollo”, manifestó Pullaro.

Javier Milei mantendrá un encuentro de último momento con gobernadores antes de su viaje a Madrid

El presidente Javier Milei mantendrá este jueves una reunión que no estaba prevista en agenda con gobernadores provinciales de Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán. La misma se llevará a cabo en Buenos Aires luego del acto que el jefe de Estado encabezó en Rosario por el Dia de la Bandera, y previo a su viaje Madrid para iniciar una nueva gira europea. Podría sumarse Federico Sturzenegger, futuro ministro del Gobierno.

"Una novedad de último momento es que Javier Milei antes de viajar a Europa, cuando llegue a Buenos Aires va a tener un encuentro con el ministro Francos y cuatro gobernadores. Con el de Salta, Jujuy, Catamarca y Túcuman. Se habla tambien que haya un encuentro con Sturzenegger", adelantó la información desde Rosario el periodista de C5N Lautaro Maislin en el programa La Mañana.