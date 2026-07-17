Horóscopo de hoy, sábado 18 de julio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 18 de julio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

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(21 de marzo al 20 de abril)

Su pareja necesita tiempo para estar a solas con usted y hablar. Las prisas son contraproducentes para su economía. Buen día para establecer relaciones laborales. Tiene todo el tiempo del mundo para ponerse en forma.

(21 de abril al 21 de mayo)

Buen día para arreglar sus diferencias familiares. Esté tranquilo, ese dinero prestado lo recuperará pronto. La competitividad laboral aumenta. Rebaje la tensión de la región cervical.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Refúgiese en los brazos de su pareja. Su familia le ayudará en este mal momento económico. La obsesión por el trabajo no le favorece en absoluto. La salud bucal requiere atención, vaya a visitar al dentista.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Querrá compartir más tiempo con su familia. No gaste todo lo que tiene, ahorre algo. Los cambios profesionales suelen ser favorables. Debido al estrés, puede sufrir dolores de cabeza.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Las cosas no son como se las imagina, dé una oportunidad a ese posible amor. Sus gastos son elevados, pero sus ingresos son mayores. Luche con ahínco por sus intereses profesionales. La monotonía puede provocarle estados de ansiedad.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Puede encontrar a la persona que desea en ambientes culturales. Buen día para disfrutar de sus ahorros. Échele ganas al trabajo y verá los resultados. Intente recuperar la energía que ha gastado.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Le vendría muy bien frecuentar más a sus amigos. El dinero que necesita llegará fácilmente. Hay cursos interesantes para su desarrollo profesional. Lucir una figura mejor empieza a ser su objetivo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Un gran amor se acerca, no lo deje pasar de largo. Buen momento para zanjar cuestiones económicas. No baje la guardia y no se acomode en su situación laboral. Debería plantearse ir al odontólogo.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Gran complicidad y compenetración con su pareja. Buen día para intentar sacar mayor rentabilidad a su dinero. Jornada propicia para llegar a acuerdos con sus jefes. Forzando tanto la máquina el organismo le pasará factura.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Hoy volcará su amor y compasión hacia los demás. No debe hacer operaciones demasiado arriesgadas. Sea precavido en el trabajo o lo echará todo a perder. Físicamente bien, pero con altibajos emocionales.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Si está comenzando una relación, puede ser algo serio. Sin problemas económicos. Puede que, al final, encuentre ese trabajo que tanto le gusta. Se va a encontrar muy saludable.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La cita que espera con impaciencia no será hoy. Gaste sin miedo, luego no le faltará. El momento profesional le obligará a asumir riesgos. Sus pies necesitan el cuidado de un podólogo.