17 de julio de 2026 Inicio
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El Gobierno comenzó a diseñar el operativo de seguridad para el regreso de la Selección

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezó una reunión de coordinación con la participación de las Fuerzas Federales, Casa Militar y la cartera de Seguridad porteña.

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La ministra de Seguridad

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezó la reunión de coordinación.

A 48 horas de la final que disputará la Selección argentina frente a España por la Copa del Mundo en la ciudad de Nueva Jersey, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezó una reunión de coordinación en la sede de la cartera, en lo que fue el primer movimiento oficial para diseñar el operativo de seguridad alrededor el regreso del equipo nacional.

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El encuentro contó con la participación de las Fuerzas Federales, Casa Militar y la cartera de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo, según fuentes oficiales, fue comenzar a dar forma al operativo para contener a los hinchas que vayan a recibir a la Scaloneta tras finalizar su participación en el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Días atrás, el presidente Javier Milei había revelado que sí la Selección argentina se consagra el domingo en Estados Unidos ante España "vaciaría la Casa Rosada" y la pondría a disposición de lo que quieran hacer jugadores y cuerpo técnico.

"Yo me quedaría en Olivos. Hasta me tomaría el trabajo de convencer a mi hermana de que no vaya a trabajar. La pongo a disposición del plantel", prometió el jefe de Estado.

¿Habrá feriado nacional para recibir a la Selección?: qué dijo el Gobierno

"Seguro comuniquemos el domingo post partido esa decisión", respondieron fuentes oficialistas a C5N, ante la consulta sobre a chance real de decretar una jornada de feriado tras la final del Mundial 2026 entre la Argentina - España.

En la última consagración mundialista, en 2022, el Gobierno del entonces presidente Alberto Fernández, había decretado feriado para el día martes, ya que el plantel había arribado desde Qatar entrada la noche del lunes.

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