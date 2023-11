Debate final: un Massa incisivo y tajante expuso las contradicciones de Milei a una semana del balotaje

El primer tramo, anclado en economía, quedó enmarcado en las preguntas incisivas de Massa: "Javier, por sí o por no, ¿vas a eliminar los subsidios'? ¿vas a privatizar Vaca muerta? ¿vas a dolarizar la economía? ¿vas a eliminar el Banco Central?". Una serie de consultas que generaron incomodidad en Milei, que desgastó su mayor cantidad de tiempo en el intento de responder.

"¡Vos sos un mentiroso por engañar y asustar a la gente con el boleto! ¡No vamos a tocar las tarifas! (...) Voy a terminar con el Banco Central, es el origen de la inflación. ¡Así nos roban a nosotros! El Gobierno de delincuentes que vos participás", contestó con vehemencia el postulante de LLA.

Ante la tensión, el funcionario fue directo en sus palabras: "Un consejo, Javier. No te pongas agresivo, la gente espera respuestas (...) Te vuelvo a preguntar por si o no, ¿vas a dolarizar la economía y eliminar los subsidios? O mentiste esta noche o en el programa de Feinmann, donde dijiste que los ibas a eliminar".

Por su parte, el diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el espacio libertario afirmó que llevará adelante su plan de gestión: "Sí, vamos a dolarizar la economía, cerrar el Banco Central y terminar con el cáncer de la inflación". También admitió que pretende arancelar la educación pública y que buscará implementar un sistema de indemnización para los trabajadores como el utilizado por la UOCRA.

Massa debate Massa manejó el ritmo del primer tramo debate. Télam

Durante sus exposiciones, Massa dejó en evidencia las consecuencias de la plataforma electoral de Milei: "Aumento de tarifas al 300%, suba del boleto al 400%, recorte de 83 mil pesos a los jubilados, plantea la vuelta de las AFJP para las jubilaciones". Además, aclaró que la dolarización se llevó a cabo en apenas tres países (Ecuador, El Salvador y Zimbabue) y que el Banco Central sólo dejó de funcionar en Micronesia, un estado insular en Oceanía.

En tal sentido, el titular de la cartera económica remarcó que su contrincante pretende cortar vínculos con los principales socios comerciales: "La ruptura del Mercosur, de la relación con Brasil y con China representa dos millones de empleos menos y un impacto en las exportaciones argentinas de 28 mil millones de dólares. La política exterior no se puede regir por caprichos, por ideología. Se debe regir por el interés nacional". Y cerró con un "no le importa la Argentina".

Primer eje del debate: economía

DEBATE FINAL 2023 | El PRIMER EJE TEMÁTICO: ECONOMÍA

El ministro Sergio Massa recordó que durante toda la campaña a Milei se lo escuchó "hablando de motosierras, de eliminar subsidios". "Lo que está en juego es el futuro de los argentinos. ¿A quién le creemos: al que habló durante toda la campaña o al que habla esta noche?", se preguntó el líder del Frente Renovador, quien además remarcó que el economista "plantea la vuelta de las AFJP".

Por su parte, el economista libertario aseguró que "Argentina lleva 100 años de decadencia", ya que según su visión "empezó el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy, al tipo de cambio paralelo, somos 130. Tenemos 45% de pobres, 10% de indigentes y una inflación caminando al 300% en la punta con alto riesgo de hiperinflación", manifestó Milei y aseguró que esos indicadores son consecuencia del "modelo de la casta" que está basado en una premisa que dice que “donde hay una necesidad hay un derecho”.

Segundo eje: relaciones de Argentina con el mundo

DEBATE FINAL 2023 | El SEGUNDO EJE TEMÁTICO: RELACIONES de ARGENTINA con el MUNDO

La principal diferencia entre Massa y Milei se enfocó sobre la relación con los principales socios comerciales. "Argentina tiene que tener relaciones con todos los países que abran sus brazos y mercados para tener más trabajo argentino (...) Nuestros principales socios son Brasil y China, y vamos a defender esa agenda comercial que le da trabajo a 2 millones de argentinos", detalló Massa. Además, recordó los elogios del economista hacia Margaret Thatcher y remarcó que la ex premier británica "es una enemiga de Argentina, ayer, hoy y siempre, y nuestros héroes son una figura innegociable".

Por su parte, el economista libertario aclaró que "creo que el Estado no tiene que interferir en las relaciones comerciales. El Estado no tiene por qué meterse a decir con quién tengo que comercializar o con quién no porque el Estado termina siendo un estorbo". Luego, dijo que es mentira haber dicho que no hay que comercializar con China o Brasil porque, en caso de ganar las elecciones, esa será una decisión que deberán tomar los privados.

Tercer eje: educación y salud

DEBATE FINAL 2023 | El TERCER EJE TEMÁTICO: EDUCACIÓN y SALUD

Sergio Massa anunció que en un eventual mandato destinará el 8% del Producto Bruto Interno a la educación y que habrá un "seguro de salud universal para todos los argentinos". "Tienen que saber que este señor va a arancelar la universidad de sus hijos", advirtió Massa sobre el proyecto presuntamente privatizador de Milei, y citó un cálculo de la Universidad Nacional de San Juan según el cual el arancel mensual sería a valores de hoy $270.000 pesos.

Tras ello, el economista libertario contó que entre sus propuestas se encuentra crear el Ministerio del Capital Humano que estará integrado por cuatro secretarías: la de niñez y familia, salud, educación y la inserción en el mercado del trabajo. Minutos después, en un intercambio, el candidato de La Libertad Avanza manifestó que "en el corto plazo" no va arancelar la universidad pública, e insistió en que lo que busca "es que cada argentino pueda elegir a la institución a la que quiere asistir en vez de favorecer a ciertos sectores políticos.

Cuarto eje: producción y trabajo

DEBATE FINAL 2023 | El CUARTO EJE TEMÁTICO: PRODUCCIÓN y TRABAJO

Massa reveló que uno de sus grandes sueño es "ser el presidente del trabajo" y afirmó que se propuso "crear 2 millones de puestos de trabajo registrado" de la mano del "esfuerzo de empresarios y de trabajadores". El candidato oficialista enumeró algunas de las medidas que adoptará en ese sentido, como "pymes que desde el 1 de enero no paguen impuestos exportadores, la reducción del sistema tributario, transformar planes sociales en trabajo formal y registrado, y fortalecer economías regionales, con cero retenciones".

En este bloque, Milei volvió a apuntar contra el Estado a quién responsabilizó por el estancamiento de la producción y la generación de empleo. "El problema es el Estado. Se chupan todo el ahorro y es imposible crecer e invertir en Argentina", planteó en el bloque de producción y trabajo del debate presidencial.

Y luego aclaró que "eso ocurre porque no hay inversión, en Argentina es imposible ganar dinero con la presión fiscal escandalosa que hay. Y si ganás plata aparecen la banda de los expropiadores con la idea de la justicia social, la redistribución del ingreso, va y roba el resultado del fruto de su trabajo”.

Quinto eje: seguridad

DEBATE FINAL 2023 | El QUINTO EJE TEMÁTICO: SEGURIDAD

Tal como lo hizo en los anteriores debates, Massa recordó que como intendente de Tigre bajó el índice de los delitos en el municipio y reiteró su propuesta de instalar en Rosario una agencia federal "con los mejores cuerpos de las fuerzas federales para atacar la corrupción, el narcotráfico y la trata".

"Lo que hice en Tigre, mi ciudad, lo he planteado para las 140 ciudades de más 50 mil habitantes. Como presidente voy a tener que dialogar con gobernadores e intendentes de distintos signo político", dijo el líder del Frente Renovador en el bloque de seguridad del debate presidencial.

En el eje Seguridad, el candidato libertario indicó que desde su espacio creen que "el baño de sangre comenzó de forma más grosera en 2001 y fue más fuerte con la llegada de Eugenio Zaffaroni, que hacía que las víctimas fueran los victimarios. No creemos en ese mundo, en esa lógica de que el delincuente es una víctima. Creemos en aplicar la ley y el que las hace las paga", expresó Milei en el debate presidencial.

Sexto eje: derechos humanos y convivencia democrática

DEBATE FINAL 2023 | El SEXTO EJE TEMÁTICO: DERECHOS HUMANOS y CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA

En este bloque, Massa destacó que "el Juicio a las Juntas de la última dictadura y la condena a los represores son parte del patrimonio que a la Argentina le reconocen en la región y en el mundo". Además, repitió que su propuesta de un Gobierno de "unidad nacional" con integrantes a los que no les pedirá identificación partidaria. Afirmó además que "hay que poner en agenda nuevos derechos humanos como ambiente sano, derecho a la tierra y derecho a desarrollarse en tierra propia, un cambio de paradigma en delitos ambientales con 3 a 8 años de prisión para quienes contaminan ríos, talan árboles y destruyen humedales".

Por último, Milei acusó al peronismo de haber hecho una "democracia fallida" y de estar dispuesto a hacer cualquier cosa "para perpetuarse en el poder". El libertario dijo que Massa pertenece "a un espacio que le hizo 14 paros generales a Alfonsín" y que "sacó a patadas a De la Rúa para voltear la convertibilidad". Además, que el kirchnerismo llevó al país al borde de "una guerra civil" con el debate de la 125 y generaron desmadres con "el memorándum con Irán" y la muerte de Nisman al poco tiempo de declarar contra Cristina Kirchner.

Tras una tensa jornada, ambos candidatos se midieron y Massa sacó ventaja discursiva frente a un aspirante a la presidencia que se ahogó entre frases inconclusas y confusas. El próximo domingo, se llevará a cabo el balotaje que definirá el futuro del país.