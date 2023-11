Milei admitió que arancelará las universidades si llega a la presidencia.

Luego de exponer sus propuestas en el eje temático Educación y Salud, el libertario fue sorprendido por el ministro de Economía quien quiso saber: " Por si o por no, ¿vas a arancelar las universidades? ". "Vos porque crees que es gratis y nada es gratis", contestó.

Entonces, en la misma línea, reconoció: "De corto plazo, no. En el largo plazo se le van a dar los recursos a la gente para que pueda elegir la institución a la cual quiere asistir". Así retomó su idea sobre el sistema de vouchers, que ya fracasó en otras partes del mundo, como por ejemplo en Chile.

Sergio Massa aprovechó este momento para dirigirse nuevamente a los espectadores del debate y aseguró: "El señor va a arancelar la universidad. A cada mamá y papá que tiene a su hijo en la universidad, la Universidad de San Juan hizo el cálculo: 270 mil pesos por mes le va a costar la idea de este señor".

En ese sentido, destacó que "el sistema educativo argentino tiene una particularidad que es que permite la movilidad social ascendente y la igualdad de oportunidades".

El libertario interrumpió esta exposición y disparó: "No me vengas con cálculos que no tienen ninguna base científica".