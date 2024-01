De Loredo ratificó que la UCR votará a favor de la Ley Ómnibus: "Este Gobierno tendrá las herramientas"

El presidente del bloque radical se mostró a favor de los cambios realizados por el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley y criticó a los distintos bloques que no apoyan "a un presidente que tiene 45 días"

Con un discurso eufórico, el legislador cordobés celebró las modificaciones realizadas por el Ejecutivo al texto del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos: "El texto leal que vamos a tratar hoy en el recinto no tiene mucho que ver con el que llegó del Ejecutivo" .

"El que tratamos hoy es el resultado de un trabajo brutal, a destiempo, extremadamente solidario y cooperativo de bloques como el nuestro, que tuvieron que lidiar y salir del fogoneo cruzado, de las extorsiones reciprocas, de los agravios recíprocos de un lado y de otro, para construir una opción razonable, equilibrada y justa", señaló.

En ese sentido, destacó: "El texto que finalmente vamos a tratar acá termina de interpretar que la Argentina va a salir si produce más y exporta más".

Por otra parte, apuntó contra los bloques que no apoyan el proyecto que "con una actitud bloqueadora y obstructiva absolutamente hipócrita", no brindan gobernabilidad al nuevo gobierno. "Ahora no le dan siquiera un año de delegación a un presidente que tiene 45 días", indicó.

Sin embargo, criticó los puntos que promueven la privatización de empresas estatales: "La reacción en el otro extremo, exagerada, de en un anexo, de forma masiva y rauda, pasar a la privatización de todas las empresas del patrimonio argentino". Entonces, agregó que "ni tienen finalidad estratégica ni tiene un sistemático déficit en sus cuentas que pagan los sectores más humildes".

"Sepa el pueblo argentino que este Gobierno tendrá las herramientas para llevar adelante el plan de gestión que el pueblo ha votado", concluyó en su intervención.