Convulsión en el PRO: Mauricio Macri echó a dos hombres del ala de Patricia Bullrich

Se trata del diputado Damián Arabia y el exsenador Pablo Walter. El partido amarillo afirmó que se decidió por "inasistencia a las reuniones del Consejo, contrariando la Carta Orgánica Nacional".

Mauricio Macri

Mauricio Macri, expresidente y titular del partido amarillo.

Ámbito/Mariano Fuchila

El PRO separó del partido al diputado Damián Arabia y al exsenador Pablo Walter, quienes son allegados a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La decisión se dio a conocer en una carta firmada por el expresidente Mauricio Macri, titular del partido amarillo.

En la carta, el PRO confirmó que Arabia fue separado de la vicepresidencia del espacio, mientras que Walter también fue removido de su cargo, en ambos casos por "inasistencia a las reuniones del Consejo, contrariando la Carta Orgánica Nacional". La determinación se produjo en medio de la tensión entre Macri y Bullrich, quienes se cuestionaron mutuamente en varias oportunidades.

En tanto, este viernes el diputado había afirmado que se comunicó con el secretario general del partido amarillo, Facundo Pérez Carletti, para pedirle que renuncie a su cargo en el espacio. "El argumento fue que 'consideraban' que yo ya no participaba y había elegido otro camino", explicó en esta línea.

Macri Bullrich legislatura
Otros tiempos. Mauricio Macri junto a Patricia Bullrich.

Otros tiempos. Mauricio Macri junto a Patricia Bullrich.

En tal sentido, en su cuenta de la red social X, expuso su respuesta: "Le señalé que nunca fui invitado a participar en las decisiones —lo cual era su responsabilidad—, y le recordé que, pese a que en su distrito decidió ir solo, en el 70% del padrón del país el PRO acompaña a La Libertad Avanza, decisión que promoví y apoyo fervientemente para que todos juntos venzamos al kirchnerismo. También remarqué que en el Congreso siempre voté en conjunto con mi bloque".

"Me insultó y me cortó. Lo cuento abiertamente y con transparencia porque sé que esto traerá consecuencias sobre mi pertenencia partidaria; pero, más allá de la anécdota, ilustra con nitidez un problema mayor que vengo planteando: la crisis profunda de los partidos políticos", advirtió. Además, afirmó que avanzará en "un proyecto integral de reforma de la Ley de Partidos Políticos, abierto a la comunidad académica y a la sociedad en general".

El secretario general del PRO cruzó a Damián Arabia

Por su parte, Pérez Carletti le contestó a Arabia. "Revelar una conversación privada habla mal de vos y también de la necesidad que tienes de 5 minutos de fama. Te los doy: te pedí que des un paso al costado ya que públicamente dijiste que el PRO 'no existe mas', entiendo que no es coherente seguir siendo autoridad de un partido que no te representa", enfatizó en X.

"El PRO tendrá un profundo debate (post elecciones de medio termino) de cara al 2027 y no se va a poder estar de los dos lados del mostrador. Un abrazo y una lastima tu actitud", aseveró en este marco.

