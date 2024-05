Cuáles fueron los motivos del Papa para echar al obispo de La Plata

El 9 de enero este sitio fue el primero y único que expuso la desobediencia contra el Papa Francisco en la diócesis de Mar del Plata. La ciudad y diócesis balnearia en un mes, entre diciembre y principios de enero, había dejado el saldo de dos obispos eméritos, o sea jubilados y no justamente por edad. Era notorio que el Pontífice quería un obispo externo a la diócesis, un pastor que no fuera local, pero distintas razones no públicas lo impedían. Se había tejido un destino pastoral ajeno al Santo Padre y el propio Gabriel Mestre, ex obispo en La Plata y antes en Mar del Plata, lo reconoce en su carta del día de hoy. Algo totalmente inédito, un obispo reconociendo que confronta con el Papa y no acata su pastoreo. Como ya anticipamos en otro artículo, a muchos clérigos parece incomodarlos tener un Papa parido de sus propias entrañas.