Cristina Kirchner se solidarizó con Evo Morales por el "criminal atentado que sufrió"

En una publicación en su cuenta de la red social X (ex Twitter), Cristina Kirchner apoyó a Morales, tras el suceso que se produjo en el municipio de Shinahota: "Toda mi solidaridad con el ex Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales ante el criminal atentado que sufriera en el día de la fecha. Y un pedido al actual gobierno para que adopte todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad e integridad física".

En su programa de radio, llamado Kawsachun Coca, el expresidente boliviano relató los hechos: "Nos sorprendieron dos camionetas Tundra. Yo pensé que tal vez algún ebrio nos estaba queriendo parar, pero sospeché que era raro y el chofer desvió. Otro nos cruzó y felizmente había un pequeño espacio entre los dos carros. Ya nos damos cuenta que era un operativo".

El exjefe de Estado continuó: "Empezaron los disparos. En ese momento yo escuché tres disparos. Nos agachamos, como estaban cruzados picamos. Corrimos bastante y el segundo carro que nos seguía también cruzó apenas, pero nos siguió, casi nos alcanza. Otros disparos. Le habían disparado a la llanta que estaba ahí".

"Seguían disparando y picamos. En el carro que llegué, 14 disparos. A la cabeza del chofer, llegó sangrando", agregó Evo Morales en el programa. Además, señaló que hubo "otro disparo en el brazo del chofer". "Desde el 2022, el general Zuñiga decía 'hay que bajar a Evo'" y, explicó, "en términos militares, bajar es matar". "A mí felizmente no me llegó, pero en el carro nos cuentan 14 disparos. A mí me sorprendió. Felizmente nos salvamos la vida", destacó.

"Hoy se ha cumplido el plan de intentar matarme, después de que los intentos de destrozarme políticamente y procesarme judicialmente fracasaran", lanzó.