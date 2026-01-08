Cristina Kirchner recordó al militante que murió atropellado por un taxi mientras hacía vigilia en San José 1111

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le agradeció al militante cordobés Adrián Cherasco, de 39 años, quién murió atropellado por un taxi en la esquina de su casa y lamentó que "el amor y el agradecimiento tengan tanta mala suerte".
"En tiempos de algunas ingratitudes y olvidos convenientes, gracias Adrián 'Córdoba' por estos meses de acompañamiento y vigilia en San José 1111", sostuvo la exvicepresidenta en sus redes sociales luego de relatar el siniestro que tuvo lugar este miércoles en la esquina de su casa.
La ex presidenta regresó a su casa el último sábado después de dos semanas internada por apendicitis en el Sanatorio Otamendi. La indicación médica era la continuidad de los antibióticos por vía oral.
CFK detalló que Cherasco "siempre" venía desde Córdoba para hacer vigilias mirando el balcón de San José 1111 y agregó: "Supe que había terminado hacía muy poco el secundario y que los militantes le habían puesto de apodo 'Córdoba'".
El hombre fue una de las dos personas atropelladas por el taxi y falleció en el acto, mientras que el otro peatón fue trasladado por el SAME a un centro de salud.
Un motociclista escapó de un control policial porque circulaba con un moto robada y en la intersección de Humberto 1° y San José impactó contra el auto negro y amarillo que se subió a la vereda y atropelló a dos personas.
El conductor de la moto, de 23 años, tenía antecedentes por robo y fue detenido en el lugar. Entre sus pertenencias la Policía encontró una chapa patente con pedido de secuestro. El caso quedó bajo investigación para determinar responsabilidades.