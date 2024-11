Cristina Kirchner, sobre las prepagas: "Mientras estuvimos nosotros pagábamos cuotas justas y ahora te arrancan la cabeza"

La expresidenta Cristina Kirchner habló este sábado sobre las empresas de medicina prepaga y recordó que durante su gobierno se sancionó una ley para que " no pudieran fijar unilateralmente las cuotas como lo hacen ahora". "Mientras estuvimos nosotros pagábamos cuotas justas, no como ahora que te arrancan la cabeza”, remarcó.

"No nos quedamos únicamente con el discurso y con la acción de los sectores vulnerables. También ampliamos el Programa Médico Obligatorio (PMO) introduciendo por ejemplo la fertilización asistida que nadie la quería cubrir. No me canso de escuchar cuando recorro el país, de punta a punta, que se me acerca un matrimonio o una familia para decirme porque pusieron adentro del programa la fertilización asistida pudimos tener un hijo", explicó la titular del PJ en un primer momento.

Para luego recordar que dicho estudio "no entraba en ningún programa, pero además también sancionamos la ley para que las prepagas que atienden a los sectores medios y medios altos argentinos no pudieran fijar unilateralmente las cuotas como lo hacen ahora”.

GdFg5hMXMAEK7zr.jpeg

"A los que dicen y nos maldicen, porque dicen que solamente nos importan los pobres, le recordamos a todos los muchachos y muchachas de las prepagas que mientras estuvimos nosotros pagábamos cuotas justas, no como ahora que te arrancan la cabeza”, ironizó Cristina.

En otro momento de su discurso hizo referencia al pandemia del Covid-19, donde "se demostró la inconsistencia del sistema privado para hacer frente a la pandemia y la consistencia del sistema público para ello".

"No me puedo olvidar de entrevistas en la tele de circunspectos propietarios de prepagas, no voy a hacer nombres que después se enojan y me dicen esas cosas horribles, reconociendo que no daban abasto en las clínicas privadas, en los sanatorios y que los enfermos de Covid eran atendidos en todo el sector público", concluyó sobre el tema.