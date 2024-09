Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei por la inflación: "No tiene un plan de estabilización"

La expresidenta Cristina Kirchner aseguró que el gobierno de Javier Milei no cuenta con un plan de estabilización de la economía, luego de que el libertario sostuviera que su gestión enfrenta "rezagos" del índice inflacionario de los gobiernos anteriores.

"Las palabras de un presidente no pueden contener violencia explícita"

"Habla de rezago de la inflación, que tiene un rezago de 18 a 24 meses. Que me disculpe, pero él no tiene un plan de estabilización, no es que hay rezago de la inflación", sostuvo durante la presentación de su clase magistral "Es la economía bimonetaria, estúpido" desde Merlo.