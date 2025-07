Cristina Kirchner celebró la recuperación del nieto 140: "La memoria persiste y la identidad siempre florece"

Cristina Kirchner tuit X

En tanto, el posteo de la exmandataria se produjo luego de que Abuelas de Plaza de Mayo anunciara que recuperó a un nuevo nieto. En tal sentido Estela de Carlotto, remarcó: "Nuestras madres y abuelas nos cuidan desde arriba. Están los nietos al lado dándonos fuerzas para seguir. Le damos la bienvenida al hijo de Graciela Romero y Raúl Eugenio Metz. ¡Bienvenido nieto 140! El nieto 140 nació el 17 de abril de 1977 en el centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca".

"Su hermana, Adriana, lo buscó desde siempre junto a sus abuelos, Oscar Metz y Elsa Kaiser. Con la restitución del nieto 140, confirmamos una vez más que nuestros nietos y nietas están entre nosotros y que gracias a la perseverancia y el trabajo constante de estos 47 años de lucha, seguirán apareciendo", expresó la titular de la organización en una conferencia de prensa desde la Casa por la Identidad.

La identidad del nieto recuperado 140

En este marco, Abuelas de Plaza de Mayo informó que el nieto 140 se trata del hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, desaparecidos el 16 de diciembre de 1976 en Neuquén, quien se encontró con su hermana Adriana.

Ambos habían nacido en Bahía Blanca: Graciela, el 21 de agosto de 1952; Raúl, el 24 de agosto de 1953. En 1975 nació su primera hija, Adriana Elisa. Raúl comenzó su militancia en la Federación Juvenil Comunista y luego integró junto a Graciela el PRT-ERP.

Ambos fueron secuestrados en Cutral-Có cuando ella estaba embarazada de cinco meses. Según testimonios de sobrevivientes, estuvieron detenidos en el centro clandestino "La Escuelita" de Neuquén y luego fueron trasladados a "La Escuelita" de Bahía Blanca, donde el bebé nació el 17 de abril de 1977.

Elisa Kaiser, la madre de Raúl Metz, crió a su nieta Adriana tras la desaparición de sus padres. Nunca dejó de buscar a su nieto, pero falleció en 1992 sin lograr el tan ansiado abrazo. Adriana creció en Bahía Blanca con sus abuelos Elisa y Oscar, y en 2012 empezó a trabajar en la filial marplatense de Abuelas.

"Me dice que fue criado como hijo único y que no tiene familia, entonces yo le digo: '¡Ey, acá estoy yo!', y me dice: 'Sí, ya sé, boluda'", contó entre risas. "Eso pinta el tono de la primera conversación", afirmó. Según contó, su hermano está viviendo en Buenos Aires.

"Me dio más información, pero mucho no pude retener. Tengo su teléfono y lo agendé con su nombre y el apellido Metz. De acá en más es todo ganado para la familia Metz Romero, pero también para la sociedad, porque cada nieto que recupera su identidad nos ilumina un poco más", aseguró Adriana.

"Gracias a las Abuelas por enseñarnos que la búsqueda es colectiva y que tenemos que continuar por estos 300 nietos y nietas que nos faltan a todos", sostuvo.