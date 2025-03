El PJ rechazó el acuerdo con el FMI por DNU y lanzó una advertencia a los legisladores que lo acompañen

Martín Guzmán sobre el nuevo acuerdo con el FMI: "No hay urgencia para eludir al Congreso"

En el texto, el PJ expresó que el miércoles, "bajo presión y a las apuradas", el oficialismo pretende dar tratamiento, en la Cámara de Diputados, al DNU 179/25 por medio del cual el Presidente "se autoriza a sí mismo para avanzar unilateralmente" hacia un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional "sin que se conozcan monto, tasa de interés fijada, fechas de vencimiento, ni ninguna de las condicionalidades pactadas".

"De esa manera, Javier Milei pretende eludir el cumplimiento de la Ley 27.612 que obliga al Poder Ejecutivo a remitir al Poder Legislativo el texto completo y final del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, indicando monto, tasa de interés fijada, fechas de vencimiento y demás condicionalidades. Como si esto fuera poco, dicho DNU vulnera el Art. 75 Inc. 7 de la Constitución Nacional, en cuanto coloca en cabeza del Congreso de la Nación "Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación", indicaron.

Para el PJ, resulta imposible soslayar que esta situación se da en un contexto en el que, por responsabilidad ineludible del oficialismo y otros sectores de la "oposición", la República Argentina no cuenta con Presupuesto aprobado por segundo año consecutivo, en el que el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo los montos de endeudamiento.

Luego se dirigieron a los diputados y senadores y advirtieron que aquellos que voten por la aprobación del DNU 179/25, "le estarían confiriendo a Javier Milei las "facultades extraordinarias" que son fulminadas con nulidad insanable y absoluta por el Art. 29 de la Constitución Nacional".

"Por todo ello, el Partido Justicialista Nacional rechaza en todos sus términos el DNU 179/25 y cualquier operación de crédito con el Fondo Monetario Internacional que se realice violando el sistema normativo nacional y a espaldas del pueblo argentino", completó.

image.png

Unión por la Patria le envió una carta al FMI por el DNU del acuerdo: "Contradice nuestra Constitución"

En la previa al encuentro del PJ, el bloque de senadores de Unión por la Patria le envió una carta al Fondo Monetario Internacional (FMI) en la que rechazó el decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente Javier Milei, que habilita al Gobierno a negociar un nuevo acuerdo con el organismo.

En una publicación en su cuenta de la red social X, el bloque de senadores de Unión por la Patria advirtió que el DNU que firmó Milei es ilegal. "Desde el punto de vista jurídico, denunciamos que dicho DNU es incompatible con la legislación vigente, ya que contradice nuestra Constitución Nacional que en su art. 75 determina que corresponde al Congreso Nacional: 'arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación' (inc.7), estableciendo que es el Poder Legislativo quien tiene la potestad de aprobar o rechazar tratados y concordatos con las organizaciones internacionales (inc.22)", expresaron.

"Tampoco cumple con la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que establece que 'todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizado con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente' (art.2°)", enfatizaron en esta línea.

En tal sentido, alertó por la intención del Gobierno: "De esta manera violatoria de la institucionalidad, se intenta, tal como se hizo con el acuerdo stand by de 2018 con el gobierno de Macri, cerrar un acuerdo sospechoso, ya que en el DNU mencionado no se establecen ni montos, ni condiciones financieras y, mucho menos, las condicionalidades y metas que ese organismo le fija a la Argentina, que quedan así cubiertas de un manto de secreto inentendible, a menos que sean de una gravedad tal que impliquen la entrega de activos estratégicos de la Nación Argentina o que establezcan medidas de ajuste todavía más brutales de las que hoy el gobierno de Milei está implementando".

En tanto, el bloque de senadores de Unión por la Patria se refirió al rol del organismo cuyo directora gerente es Kristalina Georgieva. "El FMI debería considerar las consecuencias que se generarían a partir de la firma de un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas en estas condiciones, y, por ende, sus directivos y funcionarios deberán hacerse cargo de las responsabilidades que se deriven del mismo", marcaron.

En esta línea, advirtieron que no reconocerán el acuerdo con el FMI en caso de que se concrete: "En virtud de ello, queremos señalar que, de continuar por este camino, que no respeta la legalidad vigente, nuestra fuerza politica que tiene una importante representación otorgada por el pueblo argentino, tanto en la H. Cámara de Diputados como en el H. Senado de la Nación, no reconocerá este acuerdo, ni esta deuda, ni los compromisos contraídos, por violar nuestra Constitución Nacional y las leyes vigentes".

También, compararon la situación con el préstamo récord que otorgó el organismo al gobierno de Mauricio Macri en 2018, por unos u$s50.000 millones: "Además, entendemos que se estarían vulnerando nuevamente las condiciones de excepcionalidad, como ya sucedió en el acuerdo stand by de 2018, puesto que, con este nuevo endeudamiento, casi se triplicaría la cuota que le corresponde a nuestro país, con los costos adicionales en cargos y comisiones que ello implica".