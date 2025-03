Cristian Ritondo criticó a Facundo Manes por su cruce con Javier Milei: "No se puede estar provocando"

En diálogo con Radio Rivadavia, Ritondo criticó el accionar de Manes durante la Asamblea Legislativa que se llevó a cabo este sábado. "Cuando uno es diputado y viene el Presidente sabe que va a escuchar, no a parlamentar, y si no le gusta mucho tiene la oportunidad de levantarse e irse" , marcó.

"Haber interrumpido tantas veces el discurso del Presidente con la Constitución, discutir tantas veces con la barra, no es bueno. De esto no tenemos que hacer show. Lo importante estaba en el discurso del Presidente, ahí debe ahondar en el análisis", enfatizó en esta línea.

Facundo Manes Caputo Santiago Facundo Manes y Santiago Caputo. NA/Mariano Sánchez

Por otro lado, desmintió a Manes luego de que afirmara que el asesor presidencial Santiago Caputo lo amenazó tras la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso: "Se ve una discusión, un cruce, pero no se ni se escucha lo que Manes dice. No tengo por qué creer o no creer. Martín Menem estuvo reunidos con ellos, va a revisar las cámaras, pero no es la primera vez que esto pasa. Había momentos que las barras del kirchnerismo nos agredían".

En tanto, recordó el momento tenso entre Milei y el diputado nacional de Democracia para Siempre. "No vi provocación del oficialismo, el Presidente le contestó, pero nosotros estábamos lejos. Vimos que se dio vuelta y le respondió a Santiago Caputo, pero más que eso no vimos", señaló.

Javier Milei atacó a Facundo Manes en plena Asamblea Legislativa

El presidente Javier Milei criticó con dureza al diputado Facundo Manes durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación y desató un fuerte griterío en el recinto, donde legisladores de La Libertad Avanza y funcionarios del Gobierno levantaron la voz para abuchear al radical.

"Léela Manes, te va a hacer bien", disparó el libertario cuando el diputado levantó con las manos una Constitución Nacional al grito de "léanla" y apuntando al gabinete de ministros.

Entonces el jefe de Estado se mostró envalentonado y a los gritos agregó otra frase, refiriéndose a la profesión del radical: "Supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada".

Luego, continuó acusándolo de "kirchnerista" por mostrarse crítico con las políticas del Gobierno: "Quizás tu versión es con inteligencia artificial y cambia de libertario a kirchnerista como hiciste vos, Manes". "Te falta mucha teoría política", señaló.

Ante el clima que se generó en el recinto, donde los legisladores libertarios comenzaron a levantar la voz y aplaudir, la vicepresidenta Victoria Villarruel intervino, por única vez: "Les pido silencio por favor mientras habla el presidente de la Nación, muchas gracias".