Facundo Manes sube la apuesta: "Frenemos antes de que sea tarde la pulsión antirrepublicana de Javier Milei y Santiago Caputo"

El diputado radical Facundo Manes mantuvo la tensión tras el cruce con Javier Milei y Santiago Caputo en el Congreso durante el discurso presidencial de este sábado en la apertura de las sesiones ordinarias . Este domingo, el neurólogo expresó: "No soy el primero al que patotean, tampoco seré el último" , y llamó a "frenar antes de que sea tarde la pulsión antirrepublicana" del Gobierno .

"No soy el primero al que patotean. Tampoco seré el último. Ayer en el Congreso no se 'sacaron': esta es una metodología de gobierno hecha para amedrentar y lograr que nos borremos de nuestro deber institucional. Por eso había que ir ayer. Para poner el cuerpo y no dejar que se lleven todo puesto", escribió Manes en su cuenta de X.