Crimen del colectivero: Larreta le contestó a Berni tras sus críticas a Burzaco

Horacio Rodríguez Larreta tomó la palabra después del episodio que terminó en la agresión a Sergio Berni en medio de las protestas por el crimen del colectivero y respondió: "De ninguna manera me voy a enganchar en peleas y discusiones".

En ese sentido, Larreta cruzó las acusaciones del ministro de Seguridad bonaerense y aseguró que "de ninguna manera me voy a enganchar en peleas y discusiones. La Policía de la Ciudad lo salvó a Berni, terminamos con ocho policías en el hospital". Asimismo destacó el accionar de las fuerzas porteñas y señaló que "se evitó una situación de muchísima violencia".

Con tono presidencial, el titular de la Ciudad analizó el tema de la inseguridad en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. "La seguridad es un drama, la gente tiene miedo: esa es la vida hoy en el conurbano. No digo que no te pueda pasar en la Ciudad, pero tenemos los datos y la evidencia de que es la capital más segura de Latinoamérica. Si cruzás la General Paz, la gente tiene miedo, rejas y una policía que no está", cerró.

El mensaje de Rodríguez Larreta tras la agresión a Sergio Berni

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial por Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta, se manifestó tras la agresión al ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, quien fue golpeado durante una manifestación de choferes de colectivos que reclamaban seguridad tras el asesinato de un compañero en la localidad de La Matanza.

Larreta expresó su solidaridad con la familia del chofer asesinado y al mismo tiempo repudió las agresiones a Berni.

"Toda mi solidaridad con la familia del chofer asesinado en La Matanza y el agradecimiento a la Policía de la Ciudad por su trabajo, especialmente a los 8 policías heridos. Repudio las agresiones al ministro Berni, estamos en contra de toda violencia, nos merecemos vivir en paz", escribió en redes sociales.