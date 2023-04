Crimen del colectivero: así habría sido el asesinato de Daniel Barrientos

Según un testigo clave, el delincuente detenido no es el que le disparó a Daniel Barrientos.

Un testigo clave reconstruyó el crimen de Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620 que fue asesinado este lunes en Virrey del Pino. En su declaración, a la que pudo acceder C5N, aseguró que el detenido no es el autor material del disparo y que el mismo "no se les escapó" , sino que fue intencional.

Cómo habría sido el asesinato de Daniel Barrientos

El testigo contó que la secuencia ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada y duró menos de 30 segundos. En ese momento Barrientos llevaba apenas 10 pasajeros a bordo de la unidad. En los dos asientos delanteros, a la derecha del chofer, viajaban una madre y su hija de 8 años que se dirigían a un control médico.

Según el relato, los dos delincuentes que subieron al colectivo simularon ser pasajeros. En ningún momento hubo un vehículo que interrumpiera el paso del colectivo, aunque sí había un auto de apoyo esperando a unos metros. El testigo describió a los ladrones como corpulentos, de entre 20 y 25 años y con cortes de pelo similares.

El primero en subir apuntó con su arma a la madre que se encontraba en el primer asiento. Este delincuente tenía el cuello de la campera subido hasta la nariz, por lo que el testigo no pudo reconocerlo. Es quien robó la mochila rosa de la nena, que luego puede identificarse en las grabaciones de las cámaras de seguridad.

El segundo delincuente, a quien el testigo señala como el autor material del disparo, no llegó a subirse totalmente el cuello de la campera. En este sentido, el testigo afirmó que se encuentra en condiciones de identificarlo y sostuvo que el único detenido por el crimen no es quien tiró contra Daniel Barrientos.

Según un testigo clave, el disparo contra el colectivero "no se les escapó"

Otro dato clave que surge de la declaración es que el disparo no fue accidental. Aunque el detenido dijo que "se le escapó", el testigo vio cómo el chofer hacía un movimiento mientras permanecía sentado y giraba su cuerpo hacia la derecha. Ante ese movimiento, el delincuente disparó.

Este relato coincide con los datos preliminares de la autopsia que indicaron que el tiro entró por el pecho de Barrientos y salió por el costado izquierdo, con una trayectoria de arriba hacia abajo. Luego de dispararle al colectivero, los dos ladrones bajaron rápidamente de la unidad y escaparon con la mochila de la menor.

El testigo afirmó, además, que los delincuentes cometieron el crimen antes de saber que había un policía a bordo del colectivo. La acción fue tan rápida que el efectivo, que se encontraba en la parte trasera del vehículo, pudo bajar por la parte delantera una vez que los ladrones ya habían emprendido la huida.

Según esta declaración, el tiroteo entre el policía y los delincuentes se produjo en la calle una vez que Barrientos ya había sido herido de muerte. El hecho de que el oficial viajara en la parte trasera del colectivo explica por qué no pudo identificar al detenido en la rueda de reconocimiento.

El testimonio de una testigo que presenció el asesinato del chofer de la línea 620

La declaración de este testigo clave coincide con el relato que Virginia, la mamá de otra testigo presencial, contó a C5N este lunes. Relató que su hija había salido de su casa alrededor de las 4.40 de la mañana. "Me llama llorando, contando que habían asaltado al colectivero y que habían matado al chofer. Como vivo a tres cuadras, salí corriendo", empezó relatando la mujer.

El TESTIMONIO de una TESTIGO que presenció el ASESINATO del chofer de la línea 620

"Subieron tres tipos que se taparon la cara y sacaron el arma con el que la apuntan a ella, porque estaba sentada con mi nieta de 8 años que tiene discapacidad. Ella apenas los vio se imaginó que los iban a robar. Eran dos de 20 a 25 años, pero no eran conocidos del barrio. Subieron ahí en la parada y tenían un coche de apoyo en la otra cuadra", agregó la mujer, que vive en la zona del hecho.

Al mismo tiempo, Virginia aseguró que no se trató de un tiroteo: "Lo mataron directamente porque no fue un enfrentamiento arriba". Agregó que "uno la apunta a mi hija y el otro le apunta al chofer y le tira. Mi hija me dijo que el tiro podría haber sido para ella o mi nieta. Los tipos estaban sacados", concluyó.