27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno responsabilizó a Mauricio Macri por la suba del riesgo país: "No hay conciencia del daño que se ha hecho"

El viceministro de Economía, José Luis Daza, atribuyó la persistencia del riesgo país a la “falla del programa de estabilización” de Mauricio Macri y admitió que el Gobierno todavía no logra acceder a los mercados internacionales.

Por
El Gobierno responsabilizó a Mauricio Macri por la suba del riesgo país

El Gobierno responsabilizó a Mauricio Macri por la suba del riesgo país

El secretario de Política Económica, José Luis Daza, responsabilizó al programa de Mauricio Macri por las dificultades que enfrenta el Gobierno para reducir el riesgo país, pese al ajuste fiscal. “Se deben a la falla del programa de estabilización del presidente Mauricio Macri”, planteó en una charla virtual con socios de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

Aparecieron nuevos audios que prueban que había chats entre Spagnuolo y los hermanos Milei.
Te puede interesar:

Aparecieron nuevos audios que prueban que había chats entre Spagnuolo y los hermanos Milei

“Cuando el presidente Macri llega al poder había un consenso en el mundo sobre las posibilidades de Argentina. Ese consenso se materializó en el hecho de que entró dinero de inversionistas que nunca había invertido en mercados emergentes”, explicó. Y agregó: “Gran parte de las emisiones de bonos que hacía la Argentina eran lideradas por fondos que no invertían en mercados emergentes”.

Daza recordó que “a estas alturas de su administración tenía las cuentas sustancialmente peores de las que tenemos nosotros. Tenía déficit de cuenta corriente sustancial del 6%. Todos los números cíclicos eran peores de los que tenemos nosotros, sin embargo, el país estaba en 400 puntos básicos”.

Sobre la situación actual, advirtió: “Una vez más, la desilusión que tuvo el capital internacional con la Argentina nos está pasando la cuenta en forma muy seria. No hay conciencia del daño que se ha hecho en estos años”.

El funcionario reconoció que “todavía no logramos acceder a los mercados para hacer el rollover de la deuda y estamos pagando con los ahorros del Gobierno”. El objetivo, sostuvo, es “crear las condiciones para poder volver a los mercados internacionales”.

Consultado sobre la actividad económica, señaló que muestra debilidad por “toda la incertidumbre política” que atraviesa el programa y también por “lo que está pasando con la tasa de interés”.

En otro pasaje, admitió que el equipo económico optó por no comprar reservas al entrar en las bandas cambiarias, aun sabiendo que se incumplía con el FMI. “Al momento de salir del cepo había muchos indicadores que nos decían que las expectativas inflacionarias estaban desancladas”, explicó.

Sobre el cierre y de cara a lo que viene, Daza afirmó que la Argentina “va a ir hacia una inflación sustancialmente más baja, que va a confluir con la inflación mundial”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Para Sujarchuk, la libre venta de armas es una barbaridad y un peligro inminente.

Ariel Sujarchuk propone poner fin a la "puerta giratoria" y frenar la venta libre de armas en la provincia de Buenos Aires

Argenzuela reveló los chat privados entre Lilia Lemoine con Martín Menem tras el escándalo en Diputados

Argenzuela reveló los chat privados entre Lilia Lemoine con Martín Menem tras el escándalo en Diputados

Tras la agresión en Lomas, Javier Milei se refugió en Olivos y responsabilizó al kirchnerismo

Tras la agresión en Lomas, Javier Milei se refugió en Olivos y responsabilizó al kirchnerismo

Tras el silencio por el escándalo de corrupción, el Gordo Dan reapareció para repudiar la violencia contra Milei

Tras el silencio por el escándalo de corrupción, el "Gordo Dan" reapareció para repudiar la violencia contra Milei

La medida se dictó de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Elecciones 2025: las boletas de Provincia podrán incluir más de dos fotos de candidatos

La marcha de la UBA para defender el presupuesto universitario.

La UBA le pidió a Milei que no vete la ley de financiamiento universitario

Rating Cero

Cami Homs contó a sus fanáticos qué pasa con su salud.

El delicado momento de Cami Homs en medio de su embarazo: "No me hace nada"

play

Mon Laferte: "Me da miedo la tendencia al fascismo"

Las abogadas del futbolista pidieron la revinculación con sus hijas de forma urgente.

Revés judicial para Mauro Icardi: no puede salir de Turquía por deudor alimentario

Staltari contó las internas en la realización de la serie argentina de Netflix.
play

El Eternauta: el dato desconocido de la serie de Netflix que reveló Ariel Staltari

Conocé lo que se sabe sobre el presente amorío de Pedro Pascal

¿Está en pareja? Qué dicen los rumores en Hollywood sobre Pedro Pascal y sus relaciones amorosas

Caerás, una nueva película alemana que ya es tendencia en Netflix y se encuentra entre lo más visto en agosto 2025.
play

De qué se trata Caerás, la erótica película que es de lo más visto en Netflix

últimas noticias

El Gobierno responsabilizó a Mauricio Macri por la suba del riesgo país

El Gobierno responsabilizó a Mauricio Macri por la suba del riesgo país: "No hay conciencia del daño que se ha hecho"

Hace 11 minutos
Francia devolvió a Madagascar el cráneo del rey Tuera 128 años después

Francia devolvió a Madagascar el cráneo del rey Tuera 128 años después

Hace 12 minutos
Cami Homs contó a sus fanáticos qué pasa con su salud.

El delicado momento de Cami Homs en medio de su embarazo: "No me hace nada"

Hace 28 minutos
El equipo económico logró una refinanciación exitosa.

Deuda en pesos: el Gobierno convalidó tasas altas y logró un rollover por arriba del 100%

Hace 56 minutos
Aparecieron nuevos audios que prueban que había chats entre Spagnuolo y los hermanos Milei.

Aparecieron nuevos audios que prueban que había chats entre Spagnuolo y los hermanos Milei

Hace 57 minutos