Contra quiénes apuntó Cristina Kirchner en el juicio por el atentado

El fiscal Luciani

Diego Luciani El fiscal Diego Luciani.

"El fiscal Luciani también contribuyó al clima de violencia de una manera indubitable, porque no fue un alegato en los términos que prevén los códigos y las costumbres de cómo debe alegar alguien: fue una actuación plagada de mentiras, de adjetivaciones ante la falta de pruebas, mentiras, difamaciones. Esa diatriba fue del 1° al 22 de agosto. Había sido parecida a la que me tocó presenciar entre el 21 de mayo de 2019 y el 24 de junio, que fue exactamente igual pero sin el prime time que tuvo después. Lo hacían en pantalla partida, él hablaba y se mostraba la puerta de mi casa, lo que motivó que fuera gente".

Los medios de comunicación

"Cuando era presidenta sufrí violencia simbólica y no tan simbólica. Desde cuestiones que tenían que ver con mi condición de mujer, porque obviamente nadie puede sentirse mal de que lo critiquen porque hace política, son las reglas del juego y además hace a la democracia que a un gobernante alguien pueda criticarlo. Pero tapas como esta, por ejemplo, 'El goce de Cristina', poco tiene que ver con mi condición de política sino fundamentalmente de mujer. 'Vía Crisis', acá crucificada. Y también 'El negocio de pegarle a Cristina', hasta con un ojo negro, miren qué contexto actual. Esto en la crisis que tuvimos con las patronales rurales en 2008, un gran caricaturista argentino de Clarín me dibujó con un ojo negro. Todos saben que yo no soy feminista, pero de las feministas ninguna creyó que me estaban agrediendo por mi condición de mujer. Era la primera presidenta electa mujer, sufría estas agresiones en mi condición de mujer. Periodistas que podríamos decir que tienen nuestra misma mirada política defendieron al caricaturista Sábat. La construcción del machismo y la misoginia en Argentina no es una cuestión menor, se los puedo asegurar. A ningún hombre presidente lo caricaturizaron de esta manera, nunca. Nunca escuché a un presidente ser tratado de machista y misógino, y lo han sido. Fue una violencia simbólica y no tan simbólica. Cuando ven a una presidenta con un ojo negro, a cuántos les gustaría pegarle. Recibí mucha violencia, siempre".

"En los medios de comunicación se realiza el juicio, los periodistas son los que dicen que tienen las pruebas, y después esto es convalidado en forma totalmente disparatada e inexistente en el Partido Judicial. Así funciona esa articulación. Es una metodología que se ha dado tanto en el siglo XX con el Partido Militar. Hoy sería imposible hacer un golpe militar a la vieja usanza. Se cambió la metodología. Ya no es necesario, en épocas de odio, de redes, de absoluta hegemonía de la comunicación, desaparecer ni matar físicamente a nadie. Aunque bueno, en algún caso parece que sí, como han intentado matarme de mil veces y no lo han logrado, intentaron de una forma más efectiva. Pero es cierto que hay una articulación con los medios hegemónicos de comunicación, que son la otra gran pata".

"No quiero recordar aquel famoso título de Clarín, ejemplo de lo que estoy diciendo: 'El tiro no salió, pero la sentencia sí va a salir'. Es increíble la transparencia con la cual expresan lo que hacen. Por supuesto, una sociedad que tiene demasiados problemas, adormecida, la pandemia tuvo que ver bastante en alterar psiquis y mentes, no fue poca cosa. Todo esto ha dado un cóctel explosivo, que se ve en los discursos de odio".

Poderes económicos

"Mujeres que hacen política hay muchas. Ahora, mujeres que toman la decisión de recuperar YPF, de recuperar la administración de los recursos de los trabajadores, de crear una Asignación Universal por Hijo, una política para disminuir la pobreza y disminuirla... el Banco Mundial en 2012 dice que en la última década duplicamos la clase media. Claro. Desendeudamos al país. Hay una innumerable cantidad de políticas que tienen que ver con esa crispación que produce muchas veces a los poderes concentrados de la economía".

Gerardo Milman

Milman telam.jpg El diputado Gerardo Milman.

"Uno de los acusados había pedido a un dirigente de extrema derecha, que había participado de marchas de la pandemia junto a otros dirigentes políticos que actualmente forman parte del gobierno, pasando por la ministra de Seguridad, habían pedido que les designara un abogado. Después, esa persona, Hernán Carroll, fue identificada viajando a Perú con el jefe de Gabinete de Gerardo Milman cuando era secretario de Seguridad de la entonces ministra, primera etapa macrista, Seguridad, segunda etapa, ahora. Todo tiene que ver con todo. Imagínense que el atentado hubiera sido contra Mauricio Macri o contra algún sector de la derecha y aparece algún diputado de La Cámpora diciendo 'lo vamos a matar', aparece un dirigente que estaba manifestando con él luego pidiendo los acusados que sean su abogado. Solamente en la hipérbole argentina puede suceder lo que está sucediendo".

"Gerardo Milman, casi como un Nostradamus contemporáneo, deben ser las Fuerzas del Cielo, presenta un proyecto el 15 o 17 de agosto, pidiendo o criticando la custodia. Dice en una parte: 'No sea cosa que alguien intente matarla y después quieran presentarla como una víctima' y termina con una fraseología que dice algo así como 'sin Cristina hay peronismo y sin peronismo hay Argentina'. Creo que así terminaba el proyecto. Después nos enteramos con lo que había pasado con esta persona que en el bar Casablanca, en forma totalmente accidental y comprobada, lo escucha decir 'cuando la maten voy a estar en la costa'. Las secretarias de ese diputado, que después fueron a testificar, sus celulares les fueron borrados por el actual director de tecnología del Ministerio de Seguridad en lo que fue en ese momento el estudio de la entonces ministra Patricia Bullrich. Ese perito, que una de las secretarias dice que le borraron los celulares, es actualmente director de Tecnología Informativa, creo, en el Ministerio de Seguridad. Todo hace juego con todo".

El Partido Judicial

"La investigación fue un desastre total y absoluto. Únicamente con los autores materiales. En general el poder, porque no es solamente la doctora Capuchetti, porque sería muy injusto. Puede haber un mal juez de instrucción, un mal juez de primera instancia. El problema es cuando ese juez es ratificado en las cosas que hace mal por las instancias superiores. Es hay donde el poder está cuestionado, más allá de las excepciones, que las hay en todas partes. La unificación que se quiso hacer de la causa de Revolución Federal con la de mi atentado fue rechazada pese a que se lo pedí al magistrado que la llevaba en instrucción, fue rechazado por la doctora Capuchetti y su decisión fue ratificada por la Cámara Penal. No es solamente ella, es el Partido Judicial. Vamos a decirlo porque es uno de los principales problemas que tiene la sociedad en cuanto a un poder que claramente nadie ve que cumpla el rol que tiene que cumplir que es el de administrar justicia en forma imparcial. De hecho estamos frente a los autores materiales nada más. Siempre el hilo se corta por lo más delgado".

La Policía

vallas recoleta Policía de la Ciudad Cristina Kirchner Las vallas de la Policía de la Ciudad en la puerta del edificio en Recoleta.

"Lo curioso de ese día es que había una gran manifestación que estaba en contra de la firma del acuerdo, que ese día se discutía en Diputados. Era pública y notoria nuestra postura respecto a ratificar ese acuerdo a punto tal de que el presidente del bloque había renunciado para no tener que votar afirmativamente, con lo cual era clara nuestra postura en contra. Sin embargo, los que fueron a manifestar, en contra también, apedrearon mi despacho, que está probado que fue marcado cuando lanzaron bombas de pintura para identificarlo claramente. Lo curioso, si es que se le puede dar ese adjetivo, es que durante treinta minutos apedrearon el despacho y ni la Policía de la Ciudad de Buenos Aires ni la Federal intervinieron".

"Había un pelotón de la Policía de la Ciudad sobre las calles laterales del Congreso y en ningún momento recibieron la orden de evitar eso. Paralelamente también se había provocado una suerte de pegatina en la ciudad, con carteles con mi rostro que decían que yo era responsable de 35 mil muertes de la pandemia, curiosamente 5 mil más que los 30 mil desaparecidos. Si bien se descubrió el lugar donde esos afiches habían sido impresos, todavía no tenemos por parte de la Justicia ninguna novedad. Había mucha violencia que curiosamente todos esos grupos que iban a mi casa e insultaban, a partir del atentado desaparecieron. No fueron nunca más".