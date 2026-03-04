4 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Habrá audiencias públicas: la oposición logró postergar el tratamiento de la Ley de Glaciares

Citadas para fines de marzo, se diferirá al menos un mes el tratamiento en la Cámara de Diputados. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado.

Constanza Viñas
Por
Constanza Viñas
Se posterga al menos un mes el tratamiento en la Cámara de Diputados.

Se posterga al menos un mes el tratamiento en la Cámara de Diputados.

A pesar de que la intención del oficialismo era emitir dictamen para la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial el próximo miércoles 11 de marzo, y luego llevarla al recinto la semana siguiente, el pedido de audiencia pública impulsado por la oposición postergó ese plan.

Esta mañana se llevó adelante el plenario de comisiones que dará tratamiento a la modificación de la ley y el diputado Maximiliano Ferraro (CC), en nombre del interbloque Unidos —aunque aclaró que también es una posición compartida por otros bloques opositores—, intervino al comienzo del plenario para exigir la realización de una audiencia pública.

“Debe realizarse en distintos días, con criterio federal y con participación de las provincias, incluidas aquellas que podrían tener comprometidas sus cuencas”, sostuvo. Es decir, que no sólo se involucre a los distritos que podrían tener desarrollo minero, sino también a aquellos que podrían verse afectados por la aprobación de la ley.

Inmediatamente después, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, sorprendió con una propuesta de trabajo que incluyó la realización de audiencias públicas. Serán el 25 de marzo, de manera presencial desde las 10 de la mañana, y el 26, en modalidad virtual.

Las audiencias contarán con una dinámica previamente establecida. Abrirán con la participación de cuatro diputados por cada comisión y se dejará registro taquigráfico y acta de todo lo actuado, además de su transmisión en vivo por la señal oficial de la Cámara de Diputados. Asimismo, el entendimiento contempla la posibilidad de reducir los tiempos de intervención para permitir que exponga un mayor número de oradores.

De esta manera, el oficialismo podrá apuntar a buscar dictamen en la semana del 8 de abril y discutir el texto en el recinto entre mediados y fines del mes próximo.

A diferencia de lo ocurrido durante las sesiones extraordinarias —cuando se aprobaron cinco leyes, el pliego de un embajador, se designaron los auditores de la AGN de ambas cámaras y también se obtuvo la media sanción de la ley de glaciares—, el oficialismo encontró aquí su primer traspié. Los votos en la Cámara baja no están holgados y las presiones de la oposición para escuchar a distintos sectores dieron resultado.

También vale aclarar que, al contar con más tiempo, La Libertad Avanza buscará consolidar esos votos de cara a la aprobación definitiva. En este caso, el foco deberá ponerse más en las provincias que en los bloques. Tal como ocurrió en el Senado —donde el texto se aprobó con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención—, hubo acompañamiento de bloques opositores duros, como en los casos de Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan), ambos integrantes del bloque justicialista.

Rating Cero

La conductora agradeció el amor de sus colegas y seguidores tras sufrir un ACV.

Daniela Ballester, tras el ACV y antes de su vuelta a la televisión: "La vida te cambia en un segundo"

La estrella de Hollywood posó con piezas de encaje y transparencias.

Cómo fue el regreso de Megan Fox con una explosiva sesión de fotos: "Estoy viva"

Una de las versiones indica que el auto volcó y se lo llevaron en ambulancia a un hospital para su observación.

Un ganador de Gran Hermano tuvo un grave accidente en Uruguay: "No había luz..."

La película colombiana El Paseo 8: La luna de hiel ya está disponible para ver en Netflix desde finales de febrero de 2026. Es una comedia romántica colombiana producida por Dago García.
play

De qué se trata El paseo 8, la película de la saga colombiana para toda la familia que es furor en Latinoamérica

Conocé la historia detrás de esta noticia que sorprendió al mundo deportivo

Esta famosa periodista argentina está en pareja con un jugador del Real Madrid y anunció su embarazo: de quien se trata

El evento WWE Elimination Chamber 2026 se llevó a cabo el sábado 28 de febrero de 2026 en el United Center de Chicago. 
play

Así es WWE Elimination Chamber 2026, el evento que transmitió Netflix y es de lo más visto del momento

últimas noticias

Fiorella Belén Damiani realizó la denuncia en 2017.

Denunció a dos hombres por violación, pero era falso y terminó condenada a tres años de prisión

Hace 15 minutos
El momento en el que la mujer es rescatada del canal Cacique Guaymallén.

Mendoza: una mujer cayó a un pozo de 5 metros y fue rescatada por los bomberos

Hace 15 minutos
La conductora agradeció el amor de sus colegas y seguidores tras sufrir un ACV.

Daniela Ballester, tras el ACV y antes de su vuelta a la televisión: "La vida te cambia en un segundo"

Hace 20 minutos
El líder libertario es uno de los principales alineados a Washington.

¿Qué es el Escudo de las Américas?, la cumbre a la que asistirá Milei en EEUU

Hace 21 minutos
Un fallo eléctrico masivo dejó sin corriente a dos tercios del país. (Ph: Marcel Villa - El País)

Cuba a oscuras: un fallo en su principal central eléctrica dejó sin luz a 7 millones de personas

Hace 33 minutos