Habrá audiencias públicas: la oposición logró postergar el tratamiento de la Ley de Glaciares

Citadas para fines de marzo, se diferirá al menos un mes el tratamiento en la Cámara de Diputados. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado.

A pesar de que la intención del oficialismo era emitir dictamen para la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial el próximo miércoles 11 de marzo, y luego llevarla al recinto la semana siguiente, el pedido de audiencia pública impulsado por la oposición postergó ese plan.

Esta mañana se llevó adelante el plenario de comisiones que dará tratamiento a la modificación de la ley y el diputado Maximiliano Ferraro (CC), en nombre del interbloque Unidos —aunque aclaró que también es una posición compartida por otros bloques opositores—, intervino al comienzo del plenario para exigir la realización de una audiencia pública.

“Debe realizarse en distintos días, con criterio federal y con participación de las provincias, incluidas aquellas que podrían tener comprometidas sus cuencas”, sostuvo. Es decir, que no sólo se involucre a los distritos que podrían tener desarrollo minero, sino también a aquellos que podrían verse afectados por la aprobación de la ley .

Inmediatamente después, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, sorprendió con una propuesta de trabajo que incluyó la realización de audiencias públicas . Serán el 25 de marzo, de manera presencial desde las 10 de la mañana, y el 26, en modalidad virtual.

Las audiencias contarán con una dinámica previamente establecida. Abrirán con la participación de cuatro diputados por cada comisión y se dejará registro taquigráfico y acta de todo lo actuado, además de su transmisión en vivo por la señal oficial de la Cámara de Diputados. Asimismo, el entendimiento contempla la posibilidad de reducir los tiempos de intervención para permitir que exponga un mayor número de oradores.

De esta manera, el oficialismo podrá apuntar a buscar dictamen en la semana del 8 de abril y discutir el texto en el recinto entre mediados y fines del mes próximo.

A diferencia de lo ocurrido durante las sesiones extraordinarias —cuando se aprobaron cinco leyes, el pliego de un embajador, se designaron los auditores de la AGN de ambas cámaras y también se obtuvo la media sanción de la ley de glaciares—, el oficialismo encontró aquí su primer traspié. Los votos en la Cámara baja no están holgados y las presiones de la oposición para escuchar a distintos sectores dieron resultado.

También vale aclarar que, al contar con más tiempo, La Libertad Avanza buscará consolidar esos votos de cara a la aprobación definitiva. En este caso, el foco deberá ponerse más en las provincias que en los bloques. Tal como ocurrió en el Senado —donde el texto se aprobó con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención—, hubo acompañamiento de bloques opositores duros, como en los casos de Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan), ambos integrantes del bloque justicialista.