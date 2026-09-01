China cruzó a un funcionario de Milei por un polémico posteo contra el Partido Comunista

La Embajada china en Argentina cuestionó las acusaciones del director de Comunicación Digital, Juan "Doe" quien vinculó a China con el desastre natural ocurrido en Nepal.

China cruzó al Gobierno de Milei por un polémico posteo contra el Partido Comunista

La Embajada de China en Argentina respondió con dureza a las acusaciones realizadas en redes sociales por Juan Pablo Carreira , director de Comunicación Digital de la Presidencia, quien responsabilizó al Partido Comunista chino por el desastre natural que provocó miles de muertes en Nepal .

Carreira, conocido en la red X bajo el seudónimo Juan Doe , publicó un mensaje en el que calificó el aluvión ocurrido en territorio nepalí como uno de los mayores desastres humanitarios vinculados, según su interpretación, con la política industrial impulsada por el Partido Comunista de China. En ese marco, escribió: “El comunismo mata. El Partido Comunista vestido de ‘empresario’ mata” .

La reacción de Beijing llegó a través de la representación diplomática china en Buenos Aires. En un comunicado, la Embajada rechazó de manera categórica las afirmaciones del funcionario argentino y sostuvo que estaban basadas en “prejuicios ideológicos sesgados” y en información utilizada para “difamar al Partido Comunista de China”.

“China se opone firmemente a ello y no lo acepta”, señaló la representación diplomática, que además reclamó a Carreira que modifique su postura y se retracte de sus declaraciones.

En su descargo, la Embajada explicó que el desastre fue provocado por un desprendimiento repentino ocurrido en una zona fronteriza con China. Según detalló, los posteriores deslizamientos de tierra afectaron tanto a Nepal como a territorio chino y generaron numerosas víctimas.

La diplomacia china remarcó además que, mientras los equipos de ambos países trabajaban en las tareas de rescate y asistencia, y distintos gobiernos ofrecían ayuda, un funcionario argentino había elegido utilizar la tragedia para cuestionar al gobierno chino.

“Cierto funcionario argentino, movido por prejuicios ideológicos sesgados, difunde maliciosamente rumores para difamar al Partido Comunista de China”, sostuvo el portavoz de la Embajada.

La representación diplomática también cuestionó la utilización política de una catástrofe natural y pidió que este tipo de episodios no sean “politizados o instrumentalizados” con el objetivo de generar perjuicios en el vínculo entre ambos países.

Por el momento, el mensaje publicado por Carreira continúa disponible en X y no se produjo una retractación pública por parte del funcionario. Tampoco hubo, hasta ahora, un pronunciamiento de la Cancillería argentina ni de la Oficina de Respuesta Oficial, la cuenta desde la cual el Gobierno responde a cuestionamientos y publicaciones vinculadas con la gestión de Javier Milei.

Declaración de Portavoz de la Embajada China en Argentina pic.twitter.com/hwciHJIXCo — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) September 1, 2026

Quién es Juan Carreira

Carreira asumió como director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia y quedó al frente de una estructura dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de Karina Milei. Antes de incorporarse formalmente al Gobierno, había desarrollado una fuerte actividad en redes sociales en respaldo de Milei.

El funcionario también tuvo vínculos laborales con Fernando Cerimedo y participó en proyectos de comunicación política y medios digitales vinculados al oficialismo. Su llegada a la Casa Rosada se produjo durante la gestión de Manuel Adorni, quien impulsó la creación de la Oficina de Respuesta Oficial.

Carreira había sucedido en esa estructura a Iñaki Gutiérrez, quien tuvo un papel destacado como community manager de Milei durante la campaña electoral y posteriormente estuvo vinculado al Gobierno.