Pullaro se le plantó a Milei y anunció que no acompañará el aumento de retenciones

"Con el peronismo nos unen muchas más cosas de las que nos separan. Tenemos una cuestión popular muy importante que atender, que excede a la izquierda y la derecha. Cuando hablamos de que los jubilados van a dejar de tener aumentos, de que los jóvenes no van a poder alquilar o de que la clase media no va a poder sostenerse como tal porque le aumentó la nafta, el transporte público, las tarifas... Cuando pasa todo eso, no hay izquierda y derecha, hay una agenda clara para la representación del pueblo", advirtió.

Rombolá: "Milei odia a la República Argentina"

Luego de que la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) se pronunciara el viernes en contra "de la forma y el fondo" del proyecto de Ley Ómnibus y cuestionara el articulado sobre las facultades delegadas al Presidente, la "derogación" de la fórmula jubilatoria, la suba de las retenciones para las economías regionales, las privatizaciones y la modificación del régimen electoral, Rombolá aseguró que Milei "no es ningún anarquista", sino que "viene a regular en favor de los poderosos".

"Milei demostró ser un obediente empleado de los poderes concentrados que responden a otros intereses que no son los de la patria. Por esa razón, hay que oponérsele en la calle, en el Congreso, en el Poder Judicial y en todas las instituciones en las que el pueblo argentino pueda funcionar de contrapeso", advirtió el presidente de la Juventud Radical.

Por último, Rombolá aseguró que Milei "odia a la República Argentina, odia a los jóvenes argentinos, odia a los jubilados argentinos y odia a los empresarios argentinos".