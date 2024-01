Martín Lousteau: "La Ley Ómnibus de Javier Milei desprotege al ciudadano"

Respecto a las primeras medidas económicas del libertario, comentó: "Eligió eliminar el déficit subiendo impuestos, servicios públicos y usando la inflación. Usa la inflación para modificar cómo se gasta en la Argentina y esa es una mala manera de tener un mejor Estado. Los gastos buenos se reducen y los malos siguen vigentes".

"¿Hay un plan económico? No. Lo que hubo fue una reacción abrupta, intempestiva, poco planificada para lidiar con el déficit fiscal. Lo que hay es una concepción económica, que es la que desgranó en Davos y lo contenido en el proyecto de Ley (Ómnibus)", aseguró.

En ese sentido, sobre la participación del Presidente en el Foro Económico Mundial este miércoles, indicó: "Le fue a decir a los académicos, a los gobernantes, a los partidos políticos, a los empresarios, que ellos están permitiendo que el socialismo coopte el mundo". "Él dice que los monopolios están bien, las empresas grandes son exitosas y hacen siempre el bien, que es lo contrario de lo que el mundo desarrollado ha hecho con las empresas exitosas", describió.

Por otra parte, criticó el discurso de Milei y sus ideas de libertad: "Cuando él habla de la importancia de las instituciones habla solamente de una, del mercado. La libertad de prensa y de expresión parece que no existen porque cualquier cosa que diga alguien que es distinta a lo que él piensa, no argumenta, lo que hace es insultar. Lo mismo hace con el Congreso".

En referencia al proyecto de Ley Ómnibus, que continúa siendo debatido en la Cámara de Diputados, afirmó que "tiene una filosofía detrás que es una desprotección cada vez más grande del individuo frente a otros poderes. Por ejemplo, frente a las tarjetas de crédito, al sistema de salud, a los alquileres, en materia penal".

Por último, explicó cuál es la postura que tomó el radicalismo frente al debate por el proyecto de ley: "Nos estamos concentrando solamente en la parte económica, lo otro no es de necesidad ni de urgencia". Entonces, enumeró todas las medidas a las que se oponen desde ese espacio político: "Las delegaciones que pide el Presidente que son urbi et orbi para hacer 'todo lo que yo quiero', a eso estamos diciendo que no. A las privatizaciones a mansalva sin control, no. A las retenciones a productos regionales y pymes". "Se le está pidiendo un esfuerzo a los jubilados pero ninguno a los ricos", concluyó.