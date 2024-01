La CGT lanzó un mensaje para los diputados "dialoguistas" y le hizo un guiño a la UCR

Uno de los titulares de la central obrera observó que "el debate de fondo es si se va a destruir un instrumento, que no es el mejor pero que existe, para la actualización de las jubilaciones y el tema de las privatizacione s. Me extraña que hoy en los medios lo único que quieran sacar de las privatizaciones es YPF".

Héctor Daer Héctor Daer, secretario general de la CGT. Télam

"Los dialoguistas no van a poder caminar por la calle si van y entregan el Banco Nación, porque no es un tema de los trabajadores sino que generó las posibilidades de desarrollo de todo el país", mencionó en referencia al PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, bloques que se encuentran en plena negociación con La Libertad Avanza para asegurar la aprobación de la Ley Ómnibus en la cámara baja.

Sin embargo, en diálogo con Radio Splendid apartó: “En Hacemos hay dirigentes peronistas con los que hemos hablado y esperemos que actúen consecuencia de lo que hablamos".

Daer, por otro lado, le hizo un guiño a la UCR y subrayó el hecho de que "La Convención Radical fue clarísima y durísima en el tema de no aprobar la ley ómnibus y rechazar el DNU. Hemos hablado con un montón de radicales, diputados y no diputados, que están en contra. Toda la fantasía de que esto si o si se termina en enero, ya no está. Toda la fantasía de que es todo o nada, ya no está".

La respuesta de José Luis Espert a Héctor Daer

El presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, José Luis Espert, se hizo eco de la nota y en su cuenta de Twitter, escribió: “¿Nos están amenazando?"

El diputado de La Libertad Avanza fue uno de los más resistidos en la cámara baja, dado que protagonizó varios cruces y polémicas con legisladores a lo largo de las audiencias en el recinto.