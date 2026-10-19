20 de octubre de 2026 Inicio
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Claudio Vidal anunció la entrega de terrenos para familias: "La producción y el trabajo es el camino"

El gobernador de Santa Cruz encabezó un acto en Lago Posadas, en el que destacó las nuevas oportunidades de acceso a la tierra para la población.

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Claudio Vidal encabezó un acto en Santa Cruz.

Claudio Vidal encabezó un acto en Santa Cruz.

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció nuevas oportunidades de acceso a la tierra para las familias de Lago Posadas y confirmó una inversión provincial para mejorar el mantenimiento de la ruta, en el marco del acto por el 67° aniversario de la localidad.

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En el acto, Vidal remarcó la importancia del empleo, la actividad productiva y la extensión de oportunidades de desarrollo en la provincia santacruceña. "Este gobierno trabaja fuertemente en apostar a la producción y al trabajo, entendiendo que es el único camino de poder salir adelante", expresó.

En tal sentido, anunció que 18 familias accederán a terrenos para viviendas, cinco dispondrán de tierras para comercios y 15 desarrollarán chacras productivas. La medida busca facilitar el acceso a la tierra para que los vecinos concreten sus proyectos sin irse de la localidad.

Claudio Vidal encabezó un acto en Santa Cruz.

Claudio Vidal encabezó un acto en Santa Cruz.

"Cuando se habla de soberanía, defenderla es justamente esto: apostar al desarrollo, a la generación de empleo, a producir nuestra tierra", expresó el gobernador. También reconoció las demandas pendientes y que los recursos disponibles no siempre alcanzan para responder a todas las necesidades, pero aseguró que la gestión provincial apunta a mejorar la calidad de vida en la provincia.

En tanto, señaló que las medidas surgen del trabajo coordinado entre la comuna y organismos provinciales como el Consejo Agrario Provincial, Recursos Hídricos y Vialidad Provincial. Además, citó como antecedente los proyectos presentados en El Chaltén sobre desarrollo productivo, servicios y ampliación del ejido urbano.

"Qué orgullo es para mí, como trabajador, hoy cumpliendo la función de gobernador, poder seguir apostando a la producción y recuperar la cultura del trabajo en cada una de nuestras localidades", manifestó.

Claudio Vidal remarcó la importancia de la actividad en Lago Posadas

En tanto, Vidal explicó que la obra de conectividad en la ruta en Lago Posadas se encuentra paralizada y su avance depende de una decisión del gobierno de Javier Milei. Ante esta situación, confirmó que su gestión transferirá fondos a la comuna para incorporar una motoniveladora que permanecerá en Lago Posadas para el mantenimiento del camino.

"Vamos a transferir los fondos para que la comuna pueda adquirir una motoniveladora y que ya quede en la localidad para el sostenimiento de la ruta", afirmó Vidal. Además, aclaró que la maquinaria no resuelve el problema, aunque representa un aporte concreto para atender la necesidad de la comunidad.

Por otra parte, el gobernante agradeció la presencia del exmandatario provincial Arturo Puricelli, a quien reconoció por su aporte al desarrollo, la infraestructura y la industrialización de Santa Cruz. También destacó el acompañamiento de las autoridades locales y de los organismos provinciales, además de la relevancia de sostener el trabajo conjunto para concretar iniciativas en beneficio de cada comunidad.

"Yo sé que falta, siempre va a faltar, porque nuestra sociedad sigue creciendo también. Pero vamos a lograr todo lo que queremos lograr en beneficio de la comunidad", agregó.

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