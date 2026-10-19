20 de octubre de 2026 Inicio
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Con Karina Milei a la cabeza, el Gobierno celebró el final del traslado de presos de Devoto: "Es un hito"

La secretaria general de la Presidencia dio una escueta conferencia pública por primera vez en un acto oficial, acompañada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. "Le devolvemos a los vecinos de Devoto este espacio", expresó la hermana del Presidente.

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Karina Milei habló por primera vez en un acto oficial.

C5N

El Gobierno celebró el final del traslado de presos del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, conocido como Cárcel de Villa Devoto, al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII en Marcos Paz, con un evento en el que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dio una escueta conferencia pública por primera vez en un acto oficial, acompañada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. "Le devolvemos a los vecinos de Devoto este espacio", expresó la hermana del Presidente.

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En esta primera etapa fueron trasladados 1.400 internos, más del 90% de la población alojada en Devoto. El operativo fue coordinado por el Servicio Penitenciario Federal y las Fuerzas Federales.

Para la Casa Rosada, el avance marca un "hito en el proceso de desocupación definitiva" de Devoto y en la puesta en funcionamiento del nuevo complejo penitenciario.

Karina Milei: "Este cambio significa muchísimo para el barrio"

La secretaria general de la Presidencia habló desde su lugar como devotense y remarcó la importancia del traslado para el barrio. "Ahora viene una parte muy importante: devolverle a los vecinos de Devoto este espacio que durante tantos años ocupó esta cárcel. Yo vivía acá en Devoto, creo que casi todos lo saben, y conozco muy bien las dificultades que traía esta cárcel para todos los vecinos. Por eso este cambio significa muchísimo para el barrio y para la vida de todos los que viven cerca de este lugar", expresó.

"Es un día de celebración, porque esta era una promesa de muchos años y este gobierno pudo hacerlo realidad en muy pocos meses", concluyó Karina.

Alejandra Monteoliva: "Fue un traslado sin precedentes"

"El traslado de internos del centenario Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Número 8 Marcos Paz ya es un hecho", destacó la ministra de Seguridad. En su discurso, enfatizó el impacto y la seguridad del operativo: "La finalización de la obra de infraestructura sin antecedentes, sin precedentes en Argentina y en Latinoamérica, permitió trasladar a 1.400 internos en cinco jornadas en un tiempo récord. Pero no es solamente el tiempo récord en el que se realizó este traslado sin precedentes; se realizó sin conflictos, sin motines y sin fugas".

Monteoliva subrayó la trascendencia de la medida para el barrio y el sistema penal: "Es la posibilidad de cambiar la vida de los vecinos del barrio, la vida de los vecinos de la ciudad, pero fundamentalmente modificar las condiciones de trabajo de todo el Servicio Penitenciario Federal". Además, resaltó la logística de "este plan de ley y orden", que incluyó trazabilidad por código QR, un triage médico con pulseras de colores y 224 líneas telefónicas para brindar información.

Finalmente, precisó la situación actual del predio: "Solo quedan 74 internos aquí en Devoto. Son los 74 internos que aguardan la definición sobre la posibilidad de la visita papal".

Diego Santilli: "Es un cambio histórico"

"Agradecemos también al Gobierno de la Ciudad por este trabajo conjunto, haber hecho posible algo que se discute hace décadas. Décadas que estamos discutiendo la calidad del servicio penitenciario, un barrio que necesita transformación, algo que quedó en las antípodas, que quedó en la historia, que es la locación de Devoto aquí", destacó el jefe de Gabinete al valorar el cierre del histórico penal.

En su discurso, resaltó el salto cualitativo de las nuevas instalaciones: "Y ahora en Marcos Paz una calidad de servicio distinta, un trabajo distinto, un lugar para que los internos cumplan sus condenas y para que puedan volver a la sociedad habiendo cumplido la condena por el delito que cometieron".

A su vez, enfatizó la importancia del hito alcanzado tras años de reclamos: "Es un cambio histórico, único. Se dijo muchas veces que iba a pasar, nunca pasó, no se logró, y hoy aquí se logró". Finalmente, concluyó remarcando la articulación entre las administraciones: "Eso es fruto del esfuerzo de un trabajo mancomunado que lleva adelante el presidente de la Nación, Javier Milei, todo su equipo y, obviamente, agradecer al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a su jefe de Gobierno, Jorge Macri, y a todo su equipo por haber hecho esto posible".

El nuevo complejo de Marcos Paz tiene capacidad para 2.232 internos y control remoto

El Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz es considerado el penal más tecnológico y moderno de la Argentina. El predio ocupa 80 hectáreas y está diseñado para alojar a 2.232 internos en cinco sectores de alojamiento independientes.

Un centro de monitoreo controla 929 cámaras de alta resolución, con detección de movimiento en vivo. Las celdas se abren de forma remota y el personal penitenciario se comunica con los internos mediante un sistema de parlantes, para reducir roces y prevenir incidentes.

El complejo cuenta además con cuatro unidades de detención, salas de videoconferencia para trámites judiciales, un sector de salud y un área administrativa. Incluye espacios educativos dedicados a talleres de trabajo y capacitación laboral.

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