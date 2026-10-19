La cuñada de la docente desaparecida en Corrientes cuestionó a la Policía: "Tardaron en buscarla"

Nidia, hermana de José, el marido de la docente desaparecida en Corrientes, habló con C5N y reclamó respuestas por la demora en el avance de la búsqueda. “No sabemos nada, es todo una sorpresa”, expresó.

Nidia , cuñada de Nanci Godoy , la docente desaparecida en Corrientes, cuestionó el accionar de la Policía y apuntó contra la demora en la búsqueda de la mujer, de quien no hay noticias desde hace casi dos semanas. “La Policía comenzó a moverse hace tres días. Ella desapareció hace 11 días” , afirmó en declaraciones a C5N .

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Nanci tiene 52 años y se desempeña como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento de Esquina. Fue vista por última vez el martes 6 de octubre , cuando salió de su casa alrededor de las 6 de la mañana rumbo al establecimiento educativo. Su último contacto conocido con uno de sus hijos fue al día siguiente, a través de WhatsApp.

La investigación cuenta con dos detenidos , quienes serían las últimas personas que tuvieron contacto con la docente, según trascendió en las últimas horas. La Justicia también ordenó allanamientos en sus domicilios y en las viviendas de otros sospechosos. Hasta el momento, no se difundieron oficialmente sus identidades ni detalles precisos sobre las imputaciones.

En medio de la incertidumbre, Nidia decidió acompañar a su hermano, José, marido de Nanci. “No sabemos nada. Es todo una sorpresa esto” , sostuvo, al describir la angustia de la familia por la falta de información sobre el paradero de la mujer.

La preocupación también alcanza a los hijos de Nancy, quienes se encuentran participando de la búsqueda de su madre. Mientras esperan novedades, sus allegados reclaman respuestas sobre lo ocurrido y cuestionan el tiempo transcurrido hasta que se intensificaron las tareas para encontrarla.

Nanci había aceptado un cargo en una escuela rural

Durante la entrevista, Nidia contó que su cuñada había comenzado hacía poco tiempo a trabajar en una escuela rural ubicada en una zona de difícil acceso, en medio del monte y sin conexión a internet. Las condiciones del lugar, explicó, eran motivo de preocupación por las dificultades para llegar al establecimiento y la falta de comunicación.

“Ella me dijo que no se podía ni entrar a la escuela. Quedaba en el medio del monte”, recordó. También relató que le preguntaba si no tenía miedo de permanecer allí, pero Nancy le respondía que se encerraba temprano, alrededor de las 19.

La hermana de José explicó que la docente había aceptado el cargo por necesidad económica, ya que hasta entonces conseguía principalmente trabajos temporarios como suplente. “Ella toma el cargo por la situación. Necesitaba trabajar como cualquiera acá. Somos gente humilde, sin trabajo. A ella los trabajos que le salían eran siempre de suplentes”, expresó.

Mientras continúa el operativo en los sectores rurales de Esquina, la familia espera novedades que permitan establecer qué ocurrió con Nanci. Nidia volvió a poner el foco en la respuesta policial y en los días transcurridos desde la desaparición, sin que hasta ahora se haya logrado dar con su paradero.