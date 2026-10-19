20 de octubre de 2026 Inicio
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Un fuerte temporal en España dejó al menos cuatro muertos y 145 municipios confinados

El fenómeno meteorológico golpeó con lluvias "extraordinarias" a la Comunidad Valenciana y a Cataluña, donde las precipitaciones superaron los 700 litros por metro cuadrado. El presidente Pedro Sánchez calificó la situación de "muy complicada" y pidió "mucha precaución" a la población.

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Se espera que las condiciones climáticas mejores el martes.

Se espera que las condiciones climáticas mejores el martes.

Un fuerte temporal en España, bautizado como Adam, causó la muerte de al menos cuatro personas y forzó el confinamiento preventivo de decenas de municipios en el este del país. El fenómeno meteorológico golpeó con lluvias "extraordinarias" a la Comunidad Valenciana y a Cataluña, donde las precipitaciones superaron los 700 litros por metro cuadrado.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la situación de "muy complicada". El mandatario pidió "mucha precaución" a la población y solicitó evitar desplazamientos, permanecer en plantas altas y acatar las indicaciones de los servicios de emergencia.

El temporal provocó la muerte de una mujer arrastrada por una riera en Cabrera de Mar, en Cataluña, y de otras tres personas en la Comunidad Valenciana. En la localidad de Oliva, murieron una mujer con movilidad reducida en su casa y un hombre a causa de un infarto en un camping.

Las autoridades valencianas confinaron hasta 145 municipios en el peor momento de la tormenta, aunque la medida rige ahora solo en ocho localidades. Los equipos de rescate operan en la región con unos quince helicópteros para asistir a decenas de personas aisladas por el agua.

La amenaza meteorológica se desplaza hacia la costa catalana

La preocupación de las autoridades se centra ahora en Cataluña ante posibles restricciones de movilidad para los residentes cercanos al mar. El subdirector de Programas de Protección Civil, Sergio Delgado, pidió calma y aclaró que la intensidad de la lluvia allí "nada tiene que ver" con el impacto registrado en Valencia.

El Servicio Meteorológico emitió un alerta naranja para la región noreste por precipitaciones de hasta 100 litros en 24 horas. Las islas Baleares también sufrieron el impacto de la tormenta, con registros de 83,4 litros por metro cuadrado en Ibiza, uno de los puntos con más lluvias acumuladas del país.

La Agencia Estatal de Meteorología advierte que la situación "sigue siendo adversa" en los territorios del este, a pesar de superar la fase "más crítica" de las precipitaciones. Los pronósticos oficiales anticipan una estabilización climática para el martes por la absorción del temporal en la atmósfera general.

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