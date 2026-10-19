Un fuerte temporal en España dejó al menos cuatro muertos y 145 municipios confinados El fenómeno meteorológico golpeó con lluvias "extraordinarias" a la Comunidad Valenciana y a Cataluña, donde las precipitaciones superaron los 700 litros por metro cuadrado. El presidente Pedro Sánchez calificó la situación de "muy complicada" y pidió "mucha precaución" a la población. Por Agregar C5N en









Se espera que las condiciones climáticas mejores el martes.

Un fuerte temporal en España, bautizado como Adam, causó la muerte de al menos cuatro personas y forzó el confinamiento preventivo de decenas de municipios en el este del país. El fenómeno meteorológico golpeó con lluvias "extraordinarias" a la Comunidad Valenciana y a Cataluña, donde las precipitaciones superaron los 700 litros por metro cuadrado.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la situación de "muy complicada". El mandatario pidió "mucha precaución" a la población y solicitó evitar desplazamientos, permanecer en plantas altas y acatar las indicaciones de los servicios de emergencia.

El temporal provocó la muerte de una mujer arrastrada por una riera en Cabrera de Mar, en Cataluña, y de otras tres personas en la Comunidad Valenciana. En la localidad de Oliva, murieron una mujer con movilidad reducida en su casa y un hombre a causa de un infarto en un camping.

Valencia inundada por las torrenciales lluvias de la DANA llamada Adan pic.twitter.com/atqjqwf2fK — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) October 19, 2026 Las autoridades valencianas confinaron hasta 145 municipios en el peor momento de la tormenta, aunque la medida rige ahora solo en ocho localidades. Los equipos de rescate operan en la región con unos quince helicópteros para asistir a decenas de personas aisladas por el agua.

La amenaza meteorológica se desplaza hacia la costa catalana La preocupación de las autoridades se centra ahora en Cataluña ante posibles restricciones de movilidad para los residentes cercanos al mar. El subdirector de Programas de Protección Civil, Sergio Delgado, pidió calma y aclaró que la intensidad de la lluvia allí "nada tiene que ver" con el impacto registrado en Valencia.