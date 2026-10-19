20 de octubre de 2026 Inicio
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Estados Unidos pidió disolver el comité de la ONU donde la Argentina reclama por las Malvinas

La administración de Donald Trump cuestionó la continuidad del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas por considerar que perdió su objetivo original y que sus actividades generan gastos innecesarios.

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El organismo es uno de los espacios centrales para sostener el reclamo argentino de soberanía sobre las islas.

El organismo es uno de los espacios centrales para sostener el reclamo argentino de soberanía sobre las islas.

Estados Unidos pidió poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C-24), el organismo que analiza anualmente la cuestión de las Islas Malvinas y reclama que la Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones para resolver la disputa de soberanía.

Lamelas condicionó el apoyo económico al resultado de las elecciones de 2027.
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La iniciativa del gobierno de Donald Trump fue presentada el 15 de octubre ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU, encargada de abordar asuntos políticos especiales y temas vinculados con la descolonización. La representación estadounidense argumentó que el comité dejó de cumplir el propósito para el que fue creado y cuestionó los recursos que demanda su funcionamiento.

El planteo quedó registrado en la documentación oficial de Naciones Unidas, en una sesión en la que la comisión trató y aprobó más de veinte proyectos relacionados con la descolonización.

La propuesta representa un asunto de interés para la diplomacia argentina, ya que el C-24 constituye uno de los principales ámbitos multilaterales en los que el país expone su posición sobre las Malvinas y obtiene respaldo internacional para que se reanude el diálogo con Londres.

La historia del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas

El organismo fue creado en 1961 y, en el caso de la disputa por el archipiélago, sus pronunciamientos se inscriben en el marco de la resolución 2065 de la Asamblea General, aprobada en 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía e instó a ambos países a negociar una solución pacífica.

La postura de Washington también introduce un contraste con las declaraciones de Trump sobre su respaldo al reclamo argentino por las islas, en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei busca fortalecer sus vínculos con Estados Unidos y mantener activa la reivindicación de soberanía.

Por el momento, el pedido estadounidense constituye un planteo para finalizar el mandato del comité y no implica, por sí mismo, que el organismo haya sido disuelto.

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