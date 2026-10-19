Se filtraron los mensajes que Dalila le mandó a El Polaco a altas horas de la noche y estalló la pelea con Barby Silenzi

La bailarina rompió el silencio sobre los mensajes que la cantante le habría enviado a su pareja y reveló detalles inesperados que encendieron una nueva polémica.

La bailarina Barby Silenzi reveló los mensajes que la cantante Dalila le habría enviado a su pareja y músico El Polaco durante la madrugada y desató una nueva polémica en el mundo de la televisión y la música tropical. La influencer aseguró que la cantante buscaba encontrarse con su pareja y que él no le respondía.

En una entrevista con un programa de televisión, emitido el domingo, Silenzi contó que pudo leer los chats que la artista le mandaba al músico. “Vamos a vernos, somos amigos, juntémonos” , reprodujo sobre las supuestas invitaciones de Dalila.

La pareja de El Polaco precisó, en Infama (América TV), que los mensajes llegaban cerca de la medianoche e incluso a las 3 de la madrugada. “Son en horarios raros”, cuestionó, y aseguró que se trataba de textos escritos, no de audios.

Además, Barby Silenzi sostuvo que el cantante nunca aceptó las propuestas de encuentro. “No le contesto nada, porque ¿a qué me voy a juntar?” , recordó que le decía El Polaco. También remarcó: “Nunca le responde” .

La revelación se produjo después de que Dalila cuestionara públicamente la relación durante los Martín Fierro de la Música 2026 . La cantante aseguró que El Polaco merecía “una mina muchísimo mejor” , una declaración que provocó la reacción inmediata de Silenzi.

Dalila y Barbi Silenzi.

El cruce de Dalila con Barby Silenzi

El enfrentamiento comenzó cuando Dalila, ganadora del premio a Mejor Artista Tropical Femenina, elogió a El Polaco y criticó a su pareja frente a las cámaras. “Te merecés una mina muchísimo mejor”, lanzó, antes de burlarse de la apariencia de Silenzi.

“Con esa cara, dale, imaginate si le sacan el maquillaje”, agregó la cantante durante los Martín Fierro de la Música. También sorprendió al hablar sobre la fidelidad: “No sé si como yo porque tampoco yo soy fiel”, expresó.

La respuesta de Barby Silenzi llegó a través de Intrusos. “No entiendo por qué una mujer me ataca de esa manera”, manifestó. Luego lanzó una frase contundente: “Seré fea, pero yo soy sana, no tengo adicciones, cuido a mi familia y respeto a todo el mundo”.

Durante su aparición en Infama, la bailarina volvió a cuestionar la supuesta cercanía entre Dalila y El Polaco. “No sé qué vínculo tiene, porque si ella es amiga, en mi casa no la vi nunca”, aseguró, y puso en duda la relación de amistad que describe la artista.

“Siento que es una mujer que se cree su propia mentira, como que se inventa un cuento”, disparó Silenzi. También relató la supuesta reacción de El Polaco: “¿Esta mujer qué dice? Si primero no me la crucé nunca en los premios y después me manda mensajes y yo le clavo el visto”.

La disputa también reavivó el recuerdo del beso entre Dalila y El Polaco que trascendió en 2025. Silenzi consideró que pudo tratarse de “un piquito” cuando estaba separada del músico, pero rechazó quedar involucrada en esa historia: “Eso se lo tienen que decir a él. No sé por qué me meten a mí en ese tema”.