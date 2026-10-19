Quedó mal parado: la versión de L-Gante por la que no forma parte de MasterChef

El músico rompió el silencio sobre su ausencia en el reality y sorprendió con un nuevo relato que contradice todo lo que se había dicho.

El cantante había sido confirmado para integrar el reality, pero, antes del estreno, lo echaron.

El cantante de RKT L-Gante rompió el silencio y reveló por qué quedó afuera de MasterChef Celebrity , el reality de Telefe conducido por Wanda Nara . Después de que circularan versiones sobre una decisión del canal, el cantante dio una explicación diferente que reavivó la polémica sobre su ausencia.

L-Gante hizo un peligroso desafío y generó preocupación: "El que tenga miedo a morir que no nazca"

Durante una entrevista con un programa de streaming en los Premios Martín Fierro de la Música , el artista aseguró: “Fueron cuestiones mías. Por disponibilidad no me podía llegar a comprometer de una manera tan concreta y no quería quedar mal” . Así, atribuyó su salida a problemas de agenda.

Sin embargo, lo último que pronunció en Ya fue todo (Jotax), no coincidió con la primera versión que él dio. Semanas atrás, la conductora Yanina Latorre había asegurado en septiembre que Telefe estaba enojado con L-Gante por su falta de compromiso. “No es por la gira” , sostuvo, y explicó que el músico no asistía a las reuniones, ensayos ni clases de cocina. Incluso afirmó: “No había ningún tipo de compromiso” .

Por su parte, el periodista Ángel de Brito había sido todavía más contundente: “La realidad es que lo bajó Telefe” . El periodista también reveló que Wanda Nara intentó retenerlo, pero que la decisión pertenecía al canal . Además, habían circulado versiones que vinculaban su desvinculación con problemas judiciales . Finalmente, Mike Amigorena ocupó su lugar .

Frente a esas acusaciones, L-Gante insistió en que la decisión fue propia: “El responsable obviamente iba a ser yo si faltaba y por eso tomé la mejor decisión” . De esta manera, su explicación contradice las versiones iniciales sobre una expulsión, aunque Telefe no confirmó públicamente cuál fue el motivo definitivo.

La producción de Masterchef Celebrity lo había confirmado como participante. Semanas después, lo reemplazaron por Mike Amigorena. Telefe

Quién se irá eliminado de MasterChef este lunes

MasterChef Celebrity tendrá su tercera gala de eliminación este lunes, después de que Telefe modificara su programación. La emisión, originalmente prevista para el domingo, fue postergada un día y ahora crece la expectativa por conocer quién abandonará el reality de Wanda Nara.

En las últimas horas, la periodista y comentarista deportiva Morena Beltrán apareció como la principal candidata a quedar eliminada tras una supuesta filtración del relator deportivo Sebastián “Pollo” Vignolo. El conductor de Fútbol 90, por ESPN, protagonizó un intercambio que despertó sospechas sobre el futuro de su compañera en el certamen.

Todo comenzó cuando el exfutbolista Oscar Ruggeri le preguntó a la periodista deportiva si continuaba participando de MasterChef Celebrity. Sin demasiadas vueltas, Vignolo lanzó una frase contundente: “Quedó afuera, quedó afuera”, lo que provocó sorpresa entre los integrantes del programa y rápidamente se viralizó.

Al advertir que podría haber revelado información confidencial, el Pollo Vignolo intentó corregirse: “¿No, todavía no se sabe?”. Después agregó: “Ah... ¿estás peleándola?”. Entre risas, Morena Beltrán respondió: “Sí, se pelea, se pelea”, sin confirmar ni desmentir definitivamente su eliminación.

La posible filtración cobra relevancia porque MasterChef Celebrity se graba con anticipación y sus participantes deben mantener los resultados en secreto. Hasta el momento, los dos eliminados confirmados son Pachu Peña y Paula Trapani, quienes abandonaron la competencia en las primeras dos galas.

De esta manera, Morena Beltrán quedó bajo la lupa antes de la gala de este lunes. Aunque las declaraciones de Vignolo alimentaron los rumores, su eliminación todavía no está confirmada y habrá que esperar la emisión de Telefe para conocer quién será el tercer famoso en despedirse del programa.