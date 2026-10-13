Escándalo en Santa Cruz: Claudio Vidal autorizó a vender tierras de un área protegida frente al glaciar Perito Moreno a una empresa extranjera El decreto 915/26 exceptúa una norma de 2017 que prohíbe la venta de esas tierras. La compradora, creada en julio y controlada por una sociedad de Dubai, construirá 24 ecocabañas y tres senderos. Vecinos, empresarios y ambientalistas reclaman información. Por Agregar C5N en









La medida permite construir 24 ecocabañas y tres circuitos de senderismo en las cercanías de El Calafate.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, autorizó mediante un decreto la venta de un inmueble de la Península de Magallanes, un área provincial protegida frente al glaciar Perito Moreno, a una empresa de capitales extranjeros. La medida, conocida esta semana, permite construir 24 ecocabañas y tres circuitos de senderismo en las cercanías de El Calafate.

El decreto 915/26 autoriza a la firma Lacustre del Sud SA a vender el inmueble a ASB Hospitality Calafate SAU "por única vez y con carácter estrictamente excepcional". La norma aclara que la autorización se limita exclusivamente a esta operación.

Una normativa provincial vigente desde 2017 prohíbe la venta de tierras a extranjeros en áreas protegidas, por lo que el decreto constituye una excepción. La Legislatura aprobó por unanimidad el acceso urgente al expediente, y algunos diputados indicaron que se enteraron de la medida por los medios de comunicación.

Todo de remate: área protegida se vende



El polémico proyecto turístico al lado del Parque Nacional Los Glaciares



Informe de @FelicitasBV pic.twitter.com/ksgo3uk9rK — C5N (@C5N) October 14, 2026 ASB Hospitality Calafate SAU se constituyó el 27 de julio como sociedad anónima unipersonal, según el acta publicada en el Boletín Oficial el 30 de julio. Su único accionista es ASB Hospitality LLC, una sociedad inscripta en Dubai en 2018, titular de los 30 millones de acciones de $1 que forman el capital. La firma tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y su objeto incluye actividades hoteleras, turísticas e inmobiliarias.

Desde el intendente de El Calafate hasta asociaciones ambientalistas, todos se oponen al proyecto "No sabemos nada. Para nosotros fue una sorpresa. Lamentamos que sea así. Estamos hoy muy preocupados por la situación del parque nacional. Pero no tan solo por la venta de tierra a extranjeros. La preocupación más grande que tenemos los calafateños es el fin para que se compren las tierras. Acá durante mucho tiempo se ha discutido si se puede o no se puede pernoctar en el glaciar Perito Moreno", relató el intendente de El Calafate, Javier Belloni.