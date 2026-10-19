El Gobierno minimizó la suba del riesgo país: "Hay menos incertidumbre y riesgo"

El vocero presidencial, Adrián Ravier, brindó una conferencia de prensa y se refirió al incremento del indicador del JP Morgan. "La política económica no va a cambiar, no habrá un 'plan platita'", aseveró.

El vocero presidencial, Adrián Ravier , minimizó la suba del riesgo país luego de que superara los 670 puntos básicos tras aumentar 12 unidades respecto del cierre del viernes. El indicador registró así su valor más elevado del año y alcanzó niveles que no se observaban desde fines de octubre de 2025.

Ravier: "La gente va a ir sintiendo la estabilización en su bolsillo en los próximos meses"

En una conferencia en la Casa Rosada, Ravier defendió la gestión económica del Gobierno, pese al incremento del indicador medido por el JP Morgan: "El riesgo país lo recibimos en más de 1.500 puntos y hoy la Argentina es mucho mejor, con menos incertidumbre y riesgo. La política económica no va a cambiar, no habrá un 'plan platita' mientras el presidente Javier Milei siga en funciones".

"Entendemos que el plan económico es exitoso para bajar la inflación y de la mano de eso bajar la pobreza y la indigencia , además de recuperar el crecimiento aunque no sea a la tasa que nos gustaría. La Argentina crece más que gran parte del mundo en un contexto complejo", aseveró en esta línea.

En tanto, destacó una expansión económica: "Logramos que la economía crezca nuevamente. Si miramos diciembre a diciembre, en 2024 la economía creció más de cuatro puntos. Si miramos 2025 crecimos cuatro puntos. En este momento, más allá de un trimestre negativo, la economía crecería arriba de dos puntos en un contexto internacional de incertidumbre. Si se miran las proyecciones, en 2027 todos calculan un crecimiento del 3%. Todos los que hacen un seguimiento, ven un 2027 mejor que 2026".

En tal sentido, reconoció que algunos sectores permanecen rezagados. "No es un crecimiento homogéneo y se mira un monitor con indicadores, puede haber un dato negativo. Si se mira el dato de julio, julio fue negativo. Si se mira agosto, los datos son muy positivos. Creemos que septiembre en adelante la cosa irá mejorando. Por lo pronto, con los datos parciales de agosto, los datos son mejores que julio", agregó.

"Nosotros no negamos los datos y especialmente los oficiales. En 2026, a pesar de la coyuntura compleja a nivel global y que desaceleró el crecimiento, Argentina a pesar de crecer un poco menos sigue creciendo", señaló.

La suba del riesgo país se produjo en una rueda negativa para los activos argentinos en los mercados internacionales. Los bonos soberanos en dólares registraban bajas de hasta 0,5%, mientras que las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street operaban con pérdidas de hasta 3,5%.

El indicador que elabora JP Morgan mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos de un país y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Su evolución funciona como una referencia del riesgo que perciben los inversores y del costo adicional que debería afrontar el Estado argentino para financiarse en los mercados internacionales.

Adrián Ravier anunció la aprobación de nuevos proyectos vinculados al RIGI

Por otro lado, el vocero presidencial confirmó la aprobación de nuevos proyectos de inversión en el sector energético, en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que fue impulsado por la administración libertaria.

En este línea, informó que el Ministerio de Economía aprobó la adhesión al RIGI del proyecto Bajo del Choique-La Invernada, de la empresa Pluspetrol, en Vaca Muerta, que prevé una inversión de u$s12.240 millones y la generación de más de 2.300 puestos de trabajo.

También destacó que el comité evaluador aprobó el ingreso de dos proyectos de TGS por más de u$s3.200 millones, destinados al tratamiento de líquidos del gas natural.