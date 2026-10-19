20 de octubre de 2026 Inicio
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La Justicia de Florida emitió una orden de arresto contra Raúl Castro por el derribo de dos aviones en 1996

Una jueza de Miami firmó la medida contra el exmandatario cubano por su responsabilidad en la muerte de cuatro pilotos civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. El caso suma presión sobre La Habana.

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El expresidente de Cuba Raúl Castro tiene 95 años.

El expresidente de Cuba Raúl Castro tiene 95 años.

Una jueza de Florida, en Estados Unidos, emitió este lunes una orden de arresto contra el expresidente de Cuba Raúl Castro. La magistrada Ariana Fajardo Orshan lo acusa por el asesinato en primer grado de cuatro personas durante el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, un ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996 sobre aguas internacionales.

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Las aeronaves destruidas pertenecían a un grupo humanitario con sede en Miami, dedicado a buscar y auxiliar a ciudadanos cubanos en fuga por el mar. En el atentado, ejecutado por aviones de combate de la isla, murieron los pilotos Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la medida en la Universidad Internacional de Florida y apuntó directo contra el entonces ministro de Defensa cubano. "Raúl Castro ordenó el asesinato premeditado y sancionado por el Estado de cuatro floridanos a sangre fría", declaró el funcionario en un comunicado oficial.

En su discurso, el fiscal estatal reafirmó el compromiso judicial con las víctimas del ataque perpetrado hace casi tres décadas. "Florida nunca dejará de perseguir la rendición de cuentas por Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.", añadió Uthmeier frente a la prensa.

La investigación de Estados Unidos expone el trabajo de espías cubanos

El expediente judicial detalla el rol de agentes secretos del Gobierno de Cuba con base de operaciones en Florida. Estos informantes recopilaron información sobre los vuelos de la agrupación humanitaria y transmitieron datos clave hacia La Habana para facilitar la emboscada letal.

La imputación de Florida se suma a los cargos federales presentados en mayo pasado contra el exmandatario de 95 años por este mismo hecho. El nuevo frente judicial contra Castro transcurre en medio de una severa crisis económica en la nación caribeña. El escenario coincide con la presión ejercida por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, mediante el endurecimiento de sanciones y nuevas medidas directas contra figuras del régimen de La Habana.

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