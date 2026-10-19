Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 19 de octubre

El oficial minorista cerró a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación en el inicio de la semana, mientras los mercados no pierden de vista los movimientos del riesgo país.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en octubre.

El dólar oficial minorista subió $5 y cerró este lunes a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación , tras una semana corta que terminó al alza luego de romper la paz cambiaria el viernes. El mismo ritmo ascendente mantuvo el riesgo país, que se ubicó arriba de los 640 puntos básicos .

El dólar volvió a subir y regresó a su máximo: rozó los $1.550

A comienzo de la semana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó las proyecciones de crecimiento de Argentina para lo que resta del año y el periodo entrante. Lo hizo durante la presentación del último informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) , en el marco de sus reuniones con el Banco Mundial, donde proyectó que el país crecerá 2,1% en 2026 y 3,5% en 2027.

En el marco de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Tailandia, el ministro de Economía, Luis Caputo , defendió el rumbo de la gestión libertaria y afirmó que la Argentina cuenta con un "excedente de dólares" capitalizado por las compras diarias del Banco Central.

La divisa estadounidense cotizó a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación.

El dólar cotiza arriba de los $1.500.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a 1.524,50

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.017,60

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.629,84, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.540,39.