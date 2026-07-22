22 de julio de 2026 Inicio
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El Gobierno actualizó los aranceles de las prestaciones básicas para julio de 2026: cuánto subieron

El ajuste fue calculado tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio de 2026.

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El Gobierno aprobó una nueva actualización de los aranceles correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. El aumento se aplica de manera uniforme, sin distinción entre tipos de prestaciones, y fue calculado tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio pasado.

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La medida fue implementada a través de la Resolución 2227/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Aumento en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad

La norma establece un aumento del 1,90% sobre los valores vigentes de las prestaciones básicas para personas con discapacidad durante julio de 2026. El ajuste se aplica de manera uniforme, sin distinción entre tipos de prestaciones, y fue calculado tomando como referencia la variación del IPC de junio de 2026.

Este incremento se suma a la actualización previa dispuesta por la Resolución 1297/2026, que había fijado para junio un aumento del 2,10% basado en la inflación registrada en mayo.

La resolución también ratifica la vigencia del adicional del 20% por zona desfavorable previsto en el artículo 7° bis de la Ley 24.901. Este suplemento continuará aplicándose sobre el arancel básico de las prestaciones brindadas en las provincias de la región patagónica.

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