Cecilia Moreau pidió construir "un frente que abrace a todos y tenga al peronismo como eje"

En tanto, cuestionó el método de gobernabilidad del Presidente: "Terminemos con esto de la debilidad institucional de Milei, tiene la misma cantidad de diputados que tuvo Macri en el momento en el que le tocó gobernar y el Congreso funcionaba. Acá hay una tendencia de tomar decisiones de manera autoritaria que me preocupa y nos tienen que ocupar"

Por otro lado, se refirió a la sesión especial en la Cámara de Diputados que se llevará adelante el martes para reformar la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia y cruzó a la administración libertaria. "El Gobierno se está acostumbrando y le resulta cómodo gobernar por DNU y después ven si juntan un tercio", expresó.

"No puede ser decisión de una sola persona cómo se legisla y se genera la renegociación de la deuda, ya lo vivimos con Macri y Caputo. En un minuto tomar deuda y nos endeudaron por cien años. El Ejecutivo tiene un rol, la Justicia otro, y nosotros otro. Son autónomos e independientes y este Gobierno no puede avasallar a otro poder", enfatizó en este marco.

Cecilia Moreau Cecilia Moreau, diputada nacional de Unión por la Patria.

La sesión especial en la Cámara de Diputados para reformar la ley que regula los DNU

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el próximo martes 12 de noviembre a las 15, en la que se tratará la reforma a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el rechazo al DNU 846/2024 que flexibiliza los canjes de deuda, algo que le pondría un límite al gobierno del presidente Javier Milei.

El pedido había sido formulado por el diputado santafesino Esteban Paulón, de Encuentro Federal, acompañado por el bloque radical encabezado por Pablo Juliano -Democracia para Siempre-, diputados de Unión por la Patria y el santacruceño Sergio Acevedo.

Según informaron fuentes parlamentarias a C5N, el presidente de la Cámara baja, Menem Menem, estuvo haciendo llamados para intentar bajar la sesión porque "rompe la conversación con los gobernadores por el presupuesto", algo que evidentemente no logró y se vio obligado a convocar.

Sin embargo, desde el bloque Democracia para Siempre señalan que "es falso lo que plantea Menem", ya que en el caso de que se caiga el DNU 846 (para eso el Senado también debería rechazarlo), "se regresa a la Ley de Administración Financiera que fue manoseada por ese DNU de Milei, y (Luis) Caputo tendrá que reestructurar la deuda con el okey del Congreso".

"No es cierto que no vaya a poder reestructurar. Solo se regresa a agosto, cuando no se había violado con un DNU la histórica Ley de Administración Financiera", remarcaron.

"El DNU 846 le permite a Milei no sancionar el Presupuesto 2025, porque le da potestades plenas a Caputo para renegociar la deuda sin control parlamentario, algo que es totalmente inconstitucional. Si logramos rechazar en ambas cámaras este DNU, el Presidente va a tener que negociar realmente con los gobernadores la ley de Presupuesto, donde podrá abordarse la reestructuración de deudas, pero sin cheque en blanco a Caputo", advirtieron.