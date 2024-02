Causa Vialidad: niegan la recusación de un juez y del fiscal de Casación

La Cámara Federal de Casación Penal no dio lugar al pedido de la expresidenta Cristina Kirchner de apartar al camarista Diego Barroetaveña y al fiscal Mario Villar.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó "in limine" la recusación presentada por los letrados que representan a la expresidenta Cristina Kirchner contra el fiscal Mario Villar y el juez Barroetaveña en la Causa Vialidad .

En su descargo, los jueces indicaron que "los aspectos de la exposición señalados por el recusante no son otra cosa que parte de la acusación sobre la cual el recusante está llamado ejercer la defensa, y luego este Tribunal a dictar sentencia en base a lo que pudo, o no, ser probado por el acusador".

Cabe recordar que los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en representación de Cristina Kirchner, fundamentaron su pedido al sostener que el fiscal Mario Villar expuso el lunes último una posición contradictoria con otra que el ministerio Público Fiscal sostuvo en otra causa y que el juez Diego Barroetaveña habría adelantado opinión sobre este expediente al intervenir en otro, informaron fuentes judiciales.

"Desde ya dejamos expresamente planteada la nulidad de los actos procesales que puedan desarrollar los magistrados recusados. En línea con lo expuesto, a fin de evitar posibles nulidades, respetuosamente solicitamos que se suspendan las audiencias fijadas en autos", reclamaron los abogados mediante un escrito.

La respuesta de Casación, que fue en tiempo récord, consideró que "Como puede advertirse, el juez Barroetaveña se encuentra ahora inmerso, mutatis mutandis, en la causal de apartamiento establecida, pues ha valorado y emitido opinión sobre hechos que guardan relación directa e inmediata con los agravios postulados por la fiscalía en este proceso, respecto de los cuales debe emitir sentencia", indicaron desde Casación.

"La circunstancia de haber intervenido en un proceso, en el marco del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales que le imponen al juez el deber de decidir sobre el tema llevado a su conocimiento, así como fue planteada por la defensa, no puede erigirse como causal para el apartamiento del juez, ya que no constituye per se prejuzgamiento", enfatizaron los jueces.

Con respecto a Villar, manifestaron que "los aspectos de la exposición señalados por el recusante no son otra cosa que parte de la acusación sobre la cual el recusante está llamado ejercer la defensa, y luego este Tribunal a dictar sentencia en base a lo que pudo, o no, ser probado por el acusador".

El próximo 29 de febrero está previsto que los jueces de Casación comiencen a escuchar a las defensas de los acusados, luego de que la fiscalía reclamó el lunes pasado condenar a 12 años de prisión a la ex presidenta Cristina Kirchner.

La segunda audiencia está prevista para las 10 en la sala AMIA de los tribunales federales del barrio porteño de Retiro ante los jueces de la sala IV del máximo tribunal.

Para el próximo 7 de marzo está prevista la exposición de los abogados de la expresidenta, quienes pedirán revocar la condena a seis años de prisión por "administración fraudulenta agravada" que le impuso el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral por supuestos delitos con la adjudicación del 80 por ciento de la obra pública vial en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.

El lunes pasado, el fiscal Mario Villar reclamó en cambio que se la condene a 12 años de prisión como jefa de asociación ilícita, delito por el cual resultó absuelta en el juicio. Al fundamentar y mantener la apelación para agravar la condena a la expresidenta, Villar reclamó también que se condene como organizadores de la asociación ilícita al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al empresario Lázaro Báez y al exsecretario de Obras Públicas José López.