Un hombre armado con un cuchillo se metió en las vías del tren Roca y paralizó una formación El incidente ocurrió en la estación Guernica, cuando un joven en aparente estado de ebriedad bajó a la zona de los rieles y obligó al maquinista a realizar una frenada de emergencia. Intervino la policía y terminó detenido. Por + Seguir en







El hombre quiso escapar por debajo de los vagones.

Un hombre armado con un cuchillo fue detenido tras interrumpir la circulación de un tren de la Línea General Roca en la estación Guernica. El sujeto, que se encontraba con el torso desnudo, se colocó frente a la formación en marcha, generando una situación de máxima tensión entre los pasajeros y el personal ferroviario.

El episodio se desencadenó cuando el individuo descendió a la zona de vías mientras agitaba su remera y sostenía el cuchillo. Ante el avance del tren que se dirigía hacia Alejandro Korn, el maquinista accionó la bocina de forma insistente y logró frenar por completo la unidad para evitar un arrollamiento.

El joven caminaba con actitud errática delante de la locomotora ya detenida. Según los primeros informes, presentaba un aparente estado de ebriedad y se negaba a deponer su actitud pese a las advertencias.

Ante la parálisis del servicio, dos efectivos policiales bajaron a la zona de vías para interceptar al sospechoso. Al notar la presencia de los agentes, el hombre emprendió un intento de fuga desesperado introduciéndose debajo de los vagones, donde intentó ocultarse entre los bogies y las ruedas del ferrocarril.

Tras un breve forcejeo que requirió el apoyo de un tercer oficial, los uniformados lograron extraer al sujeto de debajo de la formación. El implicado fue reducido sobre el balasto y esposado ante la mirada atónita de los pasajeros que aguardaban en los andenes de la estación.